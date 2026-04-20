MediathekView für Mac: Live-TV-Funktion „Zapp Livestreams“

Mit Version 14 hatte MediathekView bereits grundlegende Änderungen eingeführt, darunter eine neue technische Basis. Viele Nutzer dürften jedoch übersehen haben, dass parallel auch eine neue Live-TV-Funktion hinzugekommen ist.

Die Funktion trägt den Namen „Zapp Livestreams“ und erweitert die Anwendung über klassische Mediathek-Inhalte hinaus. Innerhalb der Oberfläche wird das laufende Fernsehprogramm samt Fortschrittsanzeige dargestellt. Ein Doppelklick auf einen Eintrag startet den jeweiligen Stream im externen Player. Unter macOS erfolgt dies bevorzugt mit IINA, alternativ mit VLC oder im Browser.

Mit Version 14.5 wurde dieser Bereich weiter ausgebaut. Livestream-Einträge verfügen nun über ein Kontextmenü, über das sich Streams direkt starten lassen. Zusätzlich zeigen neue Symbole an, aus welchem Bundesland ein Sender stammt, was die Orientierung erleichtern soll.

Verbesserte Suche, Untertitel und Systemstabilität

Neben der Live-TV-Erweiterung konzentriert sich das Update auf Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen. Die bereits in Version 14 eingeführte, schnellere Suche wurde weiter optimiert. Die zugrunde liegende Indexierung nutzt mehrere Prozessorkerne effizienter, was sich besonders bei großen Filmlisten bemerkbar machen sol.

Neu ist auch die Unterstützung moderner Untertitel-Formate. Neben WebVTT wird nun auch der TTML2-Standard verarbeitet. Dadurch lassen sich mehr Inhalte korrekt darstellen, ohne zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen.

Für Nutzer mit eingeschränkter Bandbreite oder spezifischen Anforderungen wurden zusätzliche Filter integriert. So können etwa geo-blockierte Inhalte ausgeblendet werden. Gleichzeitig zeigt ein überarbeiteter Bandbreitendialog nun auch Durchschnittswerte an und passt sich dem Dark Mode an.

Zahlreiche Fehlerbehebungen betreffen alle unterstützten Plattformen. Unter macOS wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit dem IINA-Player verbessert, sodass gestartete Streams das Beenden der Anwendung nicht mehr blockieren. Auch Probleme bei Downloads über HTTP/2 sowie Darstellungsfehler bei Senderlogos wurden korrigiert.

Die Entwicklung geht unterdessen weiter. Version 14.6 befindet sich bereits in Vorbereitung und dürfte die neuen Funktionen weiter verfeinern.