Modellpflege: Narwal Flow 2 und Roborock Qrevo S Pro starten

Zum Wochenbeginn haben zwei etablierte Anbieter von Saugroboter neue Modelle vorgestellt. Sowohl Roborock als auch Narwal bringen frische Geräte auf den Markt, die Saugen und Wischen kombinieren und dabei Modellpflege in bewährten Gerätelinien betreiben.

Mit Absaugstation für 600 Euro: Der Roborock Qrevo S Pro

Im Mittelpunkt stehen dabei leistungsstärkere Technik, verbesserte Navigation und Dockingstationen, die Wartungsaufgaben weitgehend selbstständig übernehmen. Nutzer sollen die Geräte möglichst eigenständig arbeiten lassen können, ohne regelmäßig eingreifen zu müssen. Unterschiede zeigen sich vor allem bei Ausstattung und Preisgestaltung.

Mit 31.000 Pascal: Narwal Flow 2

Narwal positioniert den Flow 2 als umfangreich ausgestattetes Modell mit Fokus auf automatisierte Reinigung. Ein zentrales Element ist das Wischsystem, das kontinuierlich mit erhitztem Wasser arbeitet. Während des Betriebs wird der Wischmopp fortlaufend gereinigt, sodass stets frisches Wasser zum Einsatz kommt.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Saugleistung von 31.000 Pascal. Eine spezielle Funktion soll die Leistung auf Teppichen kurzfristig erhöhen, um auch tiefer sitzenden Schmutz zu erreichen. Für die Orientierung nutzt der Roboter ein kamerabasiertes System in Kombination mit Sensoren, um Hindernisse zu erkennen und Reinigungsrouten anzupassen.

Die Basisstation übernimmt auch hier viele Wartungsschritte automatisch. Neben der Staubaufnahme kümmert sie sich um die Reinigung des Wassersystems und kann mit einem festen Wasseranschluss betrieben werden. Zum Marktstart wird der Flow 2 zu Preisen ab 1.099 Euro angeboten, abhängig von der gewählten Ausstattung.

Günstiger all-in-one: Roborock Qrevo S Pro

Mit dem Qrevo S Pro führt Roborock seine bestehende Modellreihe fort und überarbeitet zentrale Funktionen. Die Saugleistung wurde auf 18.500 Pascal erhöht, was insbesondere auf Teppichen für eine gründlichere Aufnahme von Schmutz sorgen soll. Eine spezielle Seitenbürste soll verhindern, dass sich Haare verfangen.

Für die Navigation kombiniert der Qrevo S Pro Lasertechnik mit einer Hinderniserkennung. Dadurch kann er Räume systematisch erfassen und sich auch in weniger aufgeräumten Umgebungen orientieren. Dank Matter lässt sich das Gerät auch in Apple Home einbinden.

Auch das Wischen ist integriert. Zwei rotierende Mopps entfernen Verschmutzungen, während die zugehörige Station Wartungsaufgaben übernimmt. Dazu zählen das Reinigen und Trocknen der Mopps (mit Temperaturen von 75° beziehungsweise 45° Celsius) sowie das Entleeren des Staubbehälters und das Nachfüllen von Wasser. Das Modell ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro erhältlich.