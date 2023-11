Apple Card: Partnerschaft mit Goldman Sachs vor dem Ende

Die Berichte über ein herannahendes Ende der Kooperation zwischen Apple und dem Finanzkonzern Goldman Sachs scheinen sich zu bestätigen. Wie das Nachrichtennetzwerk CNBC berichtet, wollen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit in den nächsten zwölf bis 15 Monaten beenden. Apple muss sich in der Folge einen neuen Finanzpartner für die Apple Card suchen – oder hat diesen womöglich bereits gefunden.

Wie aus Unternehmenskreisen von Goldman Sachs hervorgeht, hat Apple dem Bankhaus den Vorschlag gemacht, seine Partnerschaft im Rahmen der Apple Card zu beenden. Was sich wie eine Kündigung durch Apple anhört, dürfte allerdings darauf zurückgehen, dass Goldman Sachs bereits seit einiger Zeit sein Interesse an einem Ausstieg signalisiert, die laufende Geschäftsbeziehung aber nur einvernehmlich, also mit einer Zustimmung Apples beendet werden kann.

Apple Card für Goldman Sachs nicht lohnenswert

Die Apple-Card-Partnerschaft mit Apple scheint für Goldman Sachs ein deutlich schlechteres Geschäft zu sein, als sonstige Kreditkartenangebote. Apples Konditionen lassen Berichten zufolge weder eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen zu, noch stehen die bei anderen Kartenangeboten meistens üblichen Jahresgebühren als Einnahmequelle zur Verfügung. Die Einnahmen von Apples Bank-Partner beschränken sich wohl ausschließlich auf einen Anteil bei den Einkünften im Zusammenhang mit den bei der Apple Card optional erhältlichen Teilzahlungsdarlehen.

Diese Details lassen erahnen, dass die Apple Card für Goldman Sachs eher ein Prestigeobjekt, als eine ernst zu nehmende Einnahmequelle darstellt und man darf gespannt sein, welcher Finanzkonzern sich alternativ dazu auf eine entsprechende Partnerschaft einlässt. Weiterhin sind auch die Gerüchte nicht vom Tisch, dass Apple seine massiven Kapitalreserven nutzt, um im Rahmen einer Firmenübernahme selbst in den Finanzsektor einzusteigen. In Großbritannien hat Apple bereits das Banking-Startup Kudos übernommen.

Apples Kreditkarte nicht generell gefährdet

Auf eine Verfügbarkeit der Apple Card in Deutschland dürfte diese Entwicklung nur begrenzt Einfluss haben. Apple wird hier ohnehin mit anderen Unternehmen verhandeln und es gab bislang auch noch keinerlei Hinweise auf einen baldigen Start. Die Apple Card an sich scheint aufgrund dieser Entwicklung auch nicht gefährdet. In einem Statement gegenüber CNBC hat Apple die Berichte zwar nicht bestätigt, allerdings betont, dass die Apple Card bei den Verbrauchern eine besondere Resonanz erfahre, und man weiterhin innovativ sein werde, um die besten Tools und Dienstleistungen für sie anzubieten.