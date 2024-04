Disney-Chef: Gnadenfrist für Account-Sharing läuft bis September

Disney+ kündigt ja bereits seit einigen Monaten an, dass die Nutzungsregeln für das Video-Abonnement strenger ausgelegt werden und man insbesondere gegen die gemeinsame Nutzung von Zugängen vorgehen will. Der Disney-Chef Bob Iger hat im Interview mit dem US-Sender CNBC jetzt eine konkrete Ansage gemacht. Spätestens im September werden auch das Nutzungsverhalten von Abonnenten von Disney+ in Deutschland strenger unter die Lupe genommen.

Disney will bereits im Juni mit aktiven Maßnahmen gegen die gemeinsame Nutzung der Zugangsdaten für Disney+ beginnen. Dies allerdings erstmal nur in ein paar von Iger nicht im Detail genannten Ländern in verschiedenen Märkten. Möglicherweise ist Deutschland ja hier schon dabei, spätestens im September will Disney die Maßnahmen dann allerdings für alle Nutzer aktivieren.

Wie genau das geplante Vorgehen aussieht, bleibt erstmal abzuwarten. Generell geht es darum, dass Disney auf die Einhaltung seiner im vergangenen Jahr überarbeiteten Nutzungsbedingungen pocht. Mit dem Teilen von Passwörtern sind dann wohl all jene Fälle gemeint, in denen der Zugang zu Disney+ auch in anderen Haushalten genutzt wird. Als „Haushalt“ definiert Disney all jene Geräte, die mit dem Wohnort des Abonnenten verbunden sind und von den dort ebenfalls lebenden Personen genutzt werden.

Du darfst deinen Disney+ Account nicht mit Personen außerhalb deines Haushalts teilen. „Haushalt“ bezeichnet die Gesamtheit der Endgeräte, die für die Nutzung deines Disney+ Accounts an deinem privaten Hauptwohnsitz verwendet werden oder wurden und von Personen verwendet werden, die dort wohnen.

Generell unterstützt Disney+ bis zu sieben unterschiedliche Nutzerprofile. Die Zahl der gleichzeitig möglichen Streams hängt von der jeweiligen Abostufe ab. Die beiden Standard-Varianten ermöglichen jeweils zwei gleichzeitige Streams und mit dem zum Monatspreis von 11,99 Euro angebotenen Premium-Abo sind vier gleichzeitige Streams möglich.

Externe Mitbenutzer gegen Aufpreis

In Verbindung mit den kommenden Maßnahmen gegen die gemeinsame Nutzung von Konten über einen Haushalt hinaus will Disney+ auch die Option einführen, solche Mitnutzer durch eine zusätzliche Gebühr zu „legalisieren“.

Der Disney-Chef macht im Gespräch mit CNBC keine Hehl draus, dass die Maßnahmen dazu beitragen sollen, aus Disney+ ein Wachstumsgeschäft zu machen und neue Investitionen zu ermöglichen.