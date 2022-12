Neuer DigiNest Cube 65W: Tisch-Ladewürfel mit 4x USB und 3x Schuko

Die neuen DigiNest-Produkte zielen auf den stationären Einsatz in Büros, An Schreibtisch-Arbeitsplätzen und im Homeoffice, während die Nexode-Netzteile des Anbieters portable Lösungen für Laptop-Nutzer offerieren. Bei den Nexode-Netzteilen gibt es Modelle mit bis zu 140 Watt Ladeleistung , die ihrerseits direkt mit Apples 140 Watt-Netzteilen konkurrieren. Auch Apples Netzteil kostet 105 Euro besitzt aber nur einen USB-C-Port.

So bietet Ugreen neben dem DigiNest Cube 65 Watt bereits das DigiNest Pro 100 Watt mit zwei Schuko-Steckdosen drei USB-C-Ports und einem USB-A-Port für aktuell 104 Euro an.

Der Zubehör-Anbieter Ugreen hat seine DigiNest-Familie an Ladelösungen um den neuen DigiNest Cube mit 65 Watt Leistung erweitert und bietet damit ein stationäres Ladegerät für Bürotische an, das nicht nur USB-C- und USB-A-Ports sondern auch drei ganz reguläre Schuko-Steckdosen zur Verfügung stellt.

