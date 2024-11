Kritik am Black Friday: Deutsche Umwelthilfe fordert „Green Friday“

Am 29. November 2024 steht mit dem Black Friday einer der umsatzstärksten Tage des Jahres an – Amazons Black-Friday-Woche trommelt ja nun schon einige Tage für diesen. Laut einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland dürften an diesem und dem anschließenden Cyber Monday in Deutschland fast 6 Milliarden Euro für Aktionsware ausgegeben werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnt in diesem Zusammenhang vor den ökologischen Folgen und fordert ein Umdenken von Handel und Konsumenten.

Deutsche Umwelthilfe fordert: Lieber länger nutzen als ersetzen

Ressourcenverschwendung mit Retouren

Nach Ansicht der DUH trage der Black Friday wesentlich zur Ressourcenverschwendung und zu klimaschädlichen Auswirkungen bei. Der Handel solle demnach auf derartige Rabatttage verzichten und stattdessen langlebige Produkte sowie Reparaturservices fördern. Verbraucherinnen und Verbraucher werden aufgefordert, funktionsfähige Geräte länger zu nutzen, defekte Produkte reparieren zu lassen oder sich für wiederaufbereitete Geräte zu entscheiden.

Die Organisation kritisiert zudem die mangelnde Regulierung im Umgang mit Retouren. Nach den Rabatttagen würden massenhaft Produkte zurückgesandt, von denen ein großer Teil zerstört werde. Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich etwa 17 Millionen retournierte Artikel vernichtet. Die Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz, forderte die nächste Bundesregierung dazu auf, klare gesetzliche Regelungen einzuführen, um diese Praxis zu beenden.

Viele gefälschte Produkte im Umlauf

Ein weiteres Problem sieht die DUH in den Online-Marktplätzen, die einen Großteil des Umsatzes am Black Friday generieren. Häufig seien hier importierte Produkte zu finden, die weder den Umweltstandards noch den Sicherheitsvorgaben in Deutschland entsprechen. Es wird vor gefälschten Elektronikartikeln, belasteten Kinderspielzeugen und minderwertigen Kosmetika gewarnt. Plattformen wie Amazon, Temu oder Wish müssten nach Ansicht der DUH stärker in die Verantwortung genommen werden, um sicherzustellen, dass die angebotenen Waren rechtskonform sind.

Die DUH plädiert insgesamt für eine deutliche Abkehr vom kurzfristigen Konsumverhalten hin zu nachhaltigen Kaufentscheidungen. Angesichts der Klimakrise und der globalen Ressourcenproblematik sei ein Umdenken erforderlich – sowohl auf Seiten des Handels als auch bei den Verbrauchern. Statt eines Black Fridays bedürfe es eines Green Friday, mit günstigen Reparaturangeboten.