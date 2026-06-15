Als Prime-Day-Angebot 178 Euro
AirPods Pro 3 und AirTags bei Amazon so günstig wie noch nie
Amazon bietet die AirPods Pro 3 mit einem neuen Bestpreis an. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote lassen sich die Ohrhörer vorübergehend zum Preis von 177,64 Euro bestellen. Das sind mehr als 10 Euro weniger als der bisherige Bestpreis bei Amazon. Apple hält derweil wie gewohnt am Originalpreis fest und verlangt mit 249 Euro sogar satte 71 Euro mehr.
Wenn wir sagen, dass die AirPods Pro 3 über die weltbeste aktive Geräuschunterdrückung bei In-Ear-Kopfhörern verfügen, dann ist dies kein neutrales Urteil. So vollmundig bewirbt Apple die AirPods 3. Wir beschränken uns darauf, dass die Ohrhörer in der Tat hervorragend sind und vor allem im Zusammenspiel mit Apple-Produkten ihre Stärken haben.
Wechseln automatisch zwischen iPhone und Mac
Der Werbespruch gründet auf einem im Juli vergangenen Jahres durchgeführten Vergleich, für den laut Apple die meistverkauften kabellosen In‑Ear-Kopfhörer herangezogen wurden und unter laut der IEC Norm 60268‑24 typischen Anwendungsbeispielen für Kopfhörer und Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung getestet wurden.
Herzfrequenzmessung und längere Akkulaufzeit
Die AirPods Pro 3 sind seit vergangenem Herbst offiziell erhältlich und wurden verglichen mit ihren Vorgängern nicht nur in vielen Bereichen verbessert, sondern auch mit neuen Funktionen ausgestattet. Ganz besonders ist hier die Möglichkeit zu Pulsmessung zu erwähnen. Dabei analysieren Infrarotsensoren den Blutfluss im Ohr und errechnen auf Basis von 250 Messungen pro Sekunde die aktuelle Herzfrequenz.
Auch in Sachen Akkulaufzeit haben die AirPods Pro 3 zugelegt. Mit aktiver Geräuschunterdrückung kann man die Ohrhörer jetzt bis zu acht Stunden nutzen, bevor sie nachgeladen werden müssen. Im Transparenzmodus oder bei der Verwendung als Hörhilfe hält der Akku der AirPods Pro 3 sogar bis zu zehn Stunden durch.
Auch AirTags günstiger erhältlich
Neben den AirPods hat Amazon auch den Preis für die AirTags der aktuellen Generation temporär nach unten korrigiert. Für vier Stück bezahlt man gerade lediglich 80,75 Euro. Einzeln verlangt Amazon 25,78 Euro pro Stück.
Hab zugeschlagen, weil ich auf die 180€ Grenze gewartet hab. Bin gespannt, ob sie dann bei den Prime Days nochmal günstiger gibt.
Machst Nix verkehrt, hab sie seit Release fast jeden Tag in Verwendung und genieße es
Lohnt sich ein Umstieg von den AirPods Pro 2 auf die Pro 3 ?
Gerade das ANC ist bei den Pro 2 für mein Empfinden total geil :)
Hat jemand Erfahrungen dazu bei den Pro 3?
Laut Apple 2x so gut. Ich hatte die 2er, seit einigen Monaten die 3er. Und es ist tatsächlich deutlich besser als bei den 2ern.
Das ANC der 3-er im Vergleich der 2-er ist schlichtweg eine andere Dimension.
Bin vor einiger Zeit von den Pro2 auf die Pro 3 umgestiegen. Akkulaufzeit spürbar länger, ANC meines Erachtens nach auch nochmals wahrnehmbar besser. Nur die originalen Ohrpolster waren mir deutlich zu hart, hier empfehlen sich weiche von Drittanbietern.
Ja, definitiv.
nice – thx – bestellt!
Werden die nicht, wäre zu viel Retouren für Amazon, weil viele den Prime-Deal-Preis haben wollen.
Bin schon gespannt auf die neue air pods im September. Denke mal ich warte auf die.
Ich auch
Hab noch die AirPods Pro 1 aus dem Jahr 2020… an sich gehen sie noch.. jedoch geht der Akku ab und zu leer weil sie nicht in den standby gehen.. Kontakte sind gereinigt.. dann gibts halt jetzt trotzdem neue :)
„250 Messungen pro Sekunde“? Ist das Ernst gemeint?