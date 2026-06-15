Amazon bietet die AirPods Pro 3 mit einem neuen Bestpreis an. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote lassen sich die Ohrhörer vorübergehend zum Preis von 177,64 Euro bestellen. Das sind mehr als 10 Euro weniger als der bisherige Bestpreis bei Amazon. Apple hält derweil wie gewohnt am Originalpreis fest und verlangt mit 249 Euro sogar satte 71 Euro mehr.

Wenn wir sagen, dass die AirPods Pro 3 über die weltbeste aktive Geräuschunterdrückung bei In-Ear-Kopfhörern verfügen, dann ist dies kein neutrales Urteil. So vollmundig bewirbt Apple die AirPods 3. Wir beschränken uns darauf, dass die Ohrhörer in der Tat hervorragend sind und vor allem im Zusammenspiel mit Apple-Produkten ihre Stärken haben.

Wechseln automatisch zwischen iPhone und Mac

Der Werbespruch gründet auf einem im Juli vergangenen Jahres durchgeführten Vergleich, für den laut Apple die meistverkauften kabel­losen In‑Ear-Kopf­hörer herangezogen wurden und unter laut der IEC Norm 60268‑24 typischen Anwendungsbeispielen für Kopfhörer und Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung getestet wurden.

Herzfrequenzmessung und längere Akkulaufzeit

Die AirPods Pro 3 sind seit vergangenem Herbst offiziell erhältlich und wurden verglichen mit ihren Vorgängern nicht nur in vielen Bereichen verbessert, sondern auch mit neuen Funktionen ausgestattet. Ganz besonders ist hier die Möglichkeit zu Pulsmessung zu erwähnen. Dabei analysieren Infrarotsensoren den Blutfluss im Ohr und errechnen auf Basis von 250 Messungen pro Sekunde die aktuelle Herzfrequenz.

Auch in Sachen Akkulaufzeit haben die AirPods Pro 3 zugelegt. Mit aktiver Geräuschunterdrückung kann man die Ohrhörer jetzt bis zu acht Stunden nutzen, bevor sie nachgeladen werden müssen. Im Transparenzmodus oder bei der Verwendung als Hörhilfe hält der Akku der AirPods Pro 3 sogar bis zu zehn Stunden durch.

Auch AirTags günstiger erhältlich

Neben den AirPods hat Amazon auch den Preis für die AirTags der aktuellen Generation temporär nach unten korrigiert. Für vier Stück bezahlt man gerade lediglich 80,75 Euro. Einzeln verlangt Amazon 25,78 Euro pro Stück.