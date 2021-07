Mail-App Spark unterstützt Team-Arbeit mit gemeinsamen Inboxen

Der Leistungsumfang von Spark übersteigt den anderer E-Mail-Apps, insbesondere den von Apples Mail-App schon ohne die neue Kollaborationsfunktion deutlich. Allerdings muss man sich damit verbunden im Klaren darüber sein, dass sich ein Teil dieses Funktionsumfangs nur realisieren lässt, in dem Spark die Anmeldedaten teilweise auch E-Mails auf eigenen Servern speichert beziehungsweise verarbeitet, um Funktionen wie „Später senden“, „Synchronisierung zwischen Geräten“ oder auch Push-Benachrichtigungen zu realisieren. Es gibt keinen Grund, an der Seriosität des Angebots zu zweifeln, doch sollte man der Tatsache, dass damit ein weiterer Anbieter auf die eigenen E-Mails zugreift, zumindest bewusst sein.

