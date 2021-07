Microsoft 365 erweitert Medien-Bibliothek um hochwertige Videos

Microsoft baut sein Angebot an lizenzfreien Medien zur Verwendung in Office-Dokumenten aus. Seit letztem Jahr schon können Abonnenten von Microsoft 365 auf eine Bibliothek mit mehreren Tausend lizenzfreien Bildern, Symbolen, Illustrationen und mehr zugreifen. Diese Premium-Kreativinhalte werden künftig um eine wachsende Auswahl qualitativ hochwertiger Videos erweitert.

