„Sonos Radio“: Sonos integriert umfassendes Internetradio-Angebot

Mit „Sonos Radio“ bietet Sonos jetzt eine umfassende Radio-Integration an. Neben schrittweise hinzukommenden exklusiven Inhalten haben Sonos-Nutzer bereits von heute an direkten Zugriff auf mehr als 60.000 weltweite Radiosender.

Dank hochwertiger Produkte mit großartigem Sound können Sonos Nutzer die Vielfalt der Musikstreaming-Dienste nach ihrem eigenen Geschmack nutzen. Sonos Radio vereint auf einfache und elegante Art und Weise das Streaming von Radio-Diensten mit einer besonderen Auswahl an sorgfältig zusammengestellten Radiosendern. Dies ist allerdings bei Weitem noch nicht das Ende unserer Reise: Wir möchten das Hörerlebnis unserer Kunden immer weiter verbessern und unseren Streaming-Partnern eine Plattform für ihre besten Inhalte bieten.

-Patrick Spence, CEO von Sonos

Das Angebot weltweiter Radiostationen kann man sich als prominent platzierte, erweiterte Integration von TuneIn und weiteren Internetradio-Angeboten vorstellen. Sonos will hier auch den britischen Radiodienst Global sowie das amerikanische Radio.com integrieren. Eine Suche nach regionalen Sendern ist beispielsweise per Postleitzahl möglich.

Sonos Radio – Die exklusiven Inhalte

Ergänzend dazu will Sonos in Kürze ein umfangreiches Angebot an exklusiven Radio-Inhalten bereitstellen. Dazu zählen neben kuratierten und von bekannten Künstlern erstellte Inhalte ebenso wie wöchentliche Radioshows unter dem Label „Sonos Sound System“ und ein breites Angebot an Genre-Sendern.

Die werbefreien „Sonos Artist Stations“ starten bereits heute mit der vom Radiohead-Sänger Thom Yorke konzipierten Show „In the absence thereof…“. Weitere Sender in dieser Kategorie sollen folgen.

„Sonos Sound System“ ist ein ebenfalls werbefreies Angebot und erinnert etwas an Apples Beats-Radio. Hier verspricht Sonos von DJs und anderen Künstlern zusammengestellte Inhalte, darunter auch exklusive Gastauftritte. Die Sendungen werden in einem eigens dafür eingerichteten Radiostudio im Sonos Flagship Store New York produziert.

Zu guter Letzt bietet Sonos Radio noch mehr als 30 Genre-Stationen, die sich aus werbefinanzierten Radiosendern unterschiedlichster Stilrichtungen zusammensetzen.

Für die Verwendung von Sonos Radio ist die heute veröffentlichte neueste Version der Sonos-Apps erforderlich. Die Funktion ist im Menü „Durchsuchen“ der App vorkonfiguriert.