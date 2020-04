Magic Keyboard für iPad Pro: Die ersten Pressestimmen

Nachdem es erste Exemplare des Magic Keyboard für iPad Pro bereits am Wochenende in freie Wildbahn und damit natürlich auch die Video-Plattform YouTube geschafft haben, folgen heute die offiziellen Presseberücksichtigungen.

Mehrere amerikanische Medienvertreter haben ihre Rezensionen der 400-Euro-Tastatur zum Wochenauftakt ins Netz gestellt, Noten vergeben und Kritik geäußert.

Eine Auswahl der Pressestimmen haben wir im Anschluss zusammengefasst:

Dieter Bohn für The Verge

[…] Bei all den anderen Dingen, die ich mit meinem iPad machen möchte, ist die Ergonomie der Magic Keyboard deutlich schlechter. Deshalb ist es schön, dass es so einfach ist, das iPad herauszunehmen und es ganz ohne Case zu benutzen. Während der Abwesenheit der Tastatur ist das iPad ein besseres iPad.

Trotz all seiner Fehler fühlt sich das Microsoft Surface so an, als wäre es von Anfang an für eine abnehmbare Tastatur konzipiert worden. Das iPad fühlt sich nicht so an – und nicht einmal das sehr gute Magic Keyboard kann daran etwas ändern.