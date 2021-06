MagentaTV auf Apple TV: TV-Anbieter-Authentifizierung und zahlreiche Fehlerbehebungen

Bei der von Apple angebotenen Gesamtauthentifizierung mit einem TV-Anbieter handelt es sich um eine Komfortfunktion, die erst dann richtig zum Tragen kommt, wenn man die zugehörigen Anmeldedaten für mehrere Apps verwenden kann. Von daher lässt sich die Neuerung eher als Hinweis darauf deuten, dass die Telekom die Apple-Set-Top-Box in Zukunft auch im Paket mit MagentaTV anbieten wird. Bei Vodafone war dies in der Kombination mit GigaTV ebenfalls kurz nach dem Start der TV-Anbieter-Authentifizierung im vergangenen Jahr der Fall. Die TV-Anbieter-Authentifizierung steht darüber hinaus auch auf iOS-Geräten zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to