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Neue Sommeraktion gestartet

Lese-Flatrate Readly: Zwei Monate für einen Euro
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4 Kommentare 4

Auch in diesem Jahr lässt sich die Lese-Flatrate Readly vergünstigt mit in den Urlaub nehmen. Im Rahmen einer Sommeraktion lässt sich das Angebot zwei Monate lang zum Preis von einem Euro nutzen. Regulär kostet Readly ab 14,99 Euro pro Monat. Der reguläre Preis wird allerdings nur fällig, wenn das Abonnement nicht rechtzeitig gekündigt wird. Das Abonnement lässt sich auf Monatsbasis beenden.

Aktuelle Ausgaben und großes Archiv

Im Angebot von Readly finden sich mehr als 5.000 nationale und internationale Magazine und Zeitungen. Das deutschsprachige Angebot fällt dabei umfangreich und abwechslungsreich aus. Man findet zahlreiche namhafte Titel aus Kategorien wie Unterhaltung, Politik, Wirtschaft, Sport, Computer, Haus und Garten, Reisen oder Essen und Trinken. Auch eine Handvoll Tageszeitungen kann man über Readly lesen.

Readly Phone 3

Neben den jeweils aktuellen Ausgaben steht für nahezu alle Titel auch ein Archiv zur Verfügung, mit dessen Hilfe man auch ältere Ausgaben der Magazine und Zeitungen lesen kann. Genügend Lesestoff ist somit definitiv vorhanden.

Mit iPad- und iPhone-App auch offline

Der Zugriff auf das Angebot ist per Webbrowser oder über die für iPhone und iPad optimierte Readly-App möglich. Dabei gibt es keine Beschränkungen. Während der Laufzeit des Abonnements kann man auf beliebig viele Magazine und Zeitungen zugreifen und die Ausgaben mithilfe der Readly-App auch zur Offline-Nutzung herunterladen.

Readly Ipad

Im Frühjahr hat Readly sein Abo-Modell umgestellt, was leider Einfluss auf die früher standardmäßig enthaltenen Familienprofile hat. Mittlerweile ist im Standard-Abo für monatlich 14,99 Euro nur noch ein Nutzerprofil enthalten. Wenn man die Lese-Flatrate gemeinsam, aber mit getrennten Profilen verwenden will, stehen nun entweder Readly Duo mit zwei separaten Profilen zum Monatspreis von 16,99 Euro oder Readly Family mit fünf separaten Profilen für monatlich 19,99 Euro zur Wahl. Etwas günstiger wird es jeweils, wenn man den Dienst gleich für ein volles Jahr abonniert. Das Standard-Abo beispielsweise schlägt dann auf den Monat gerechnet mit nur noch 11,99 Euro zu Buche.

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07. Juli 2026 um 20:08 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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    Glückwunsch, und 46.615 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nachdem Readly das „Europageschäft“ an diese Cafeyn verkauft hat und „Europa“ von sämtlichen skandinavischen Publikationen AKTIV ausschliesst, ist diese Firma für mich gestorben. Mein Abo läuft leider noch einige Monate und dann ist Schluss.

    Man kann versuchen, die Leser zu veräppeln – es gelingt nicht immer.

    Ja, ich habe diese schwedischen und norwegischen Publikationen gelesen, da ich die Sprachen beherrsche. Jetzt gibt es nicht ein einziges Hintertürchen mehr, um da noch ranzukommen. Das neue Businessmodell zieht jetzt einen unüberwindbaren Eisernen Vorhang quer durch Europa.

    Dann eben ohne mich.
    Nicht mehr empfehlenswert

    • Schlimm für dich, aber ich glaube die meisten hier sprechen Deutsch und eher Englisch als eine skandinavische Sprache. Daher scheint mir dein „nicht empfehlenswert“ nur bedingt nützlich. Warum abonneirst du nichts in Norwegen!?

  • Seit Readly durch „Cafeyn“ übernommen wurde, ist die App leider Schrott. So gibt es beispielsweise Rätselhefte, die sich in der App nicht mehr ausfüllen lassen. Absolut sinnlos.
    „Cafeyn“ verspricht seit Monaten, die App verbessern zu wollen. Leider passiert aber nichts.
    Schade, Readly war vor den „Cafeyn“- Zeiten tatsächlich eine top App…

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