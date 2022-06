MacX Video Converter Pro: Vollversion vorübergehend kostenlos

Die kostenlosen Lizenzen des MacX Video Converter Pro könnt ihr euch noch bis Mittwoch über diese Sonderseite der Entwickler holen. Für den Download wird die Angabe einer E-Mail-Adresse benötigt, an die dann der Lizenzschlüssel für die uneingeschränkte Nutzung der Software in Version 6.7.0 verschickt wird.

Der MacX Video Converter Pro wird in der aktuellen Version mit der Möglichkeit beworben, Videos in mehr als 200 Formate zu konvertieren. Besonders hilfreich können damit verbunden die gerätespezifischen Profile sein, mit deren Hilfe ihr eure Videos ohne Detailkenntnisse beispielsweise für das iPhone, iPad oder Apple TV konvertieren könnt. Insgesamt stehen den Entwicklern zufolge rund 400 Geräteprofile zur Auswahl, darunter natürlich auch Android- oder Windows-Geräte.

Unterm Strich sind diese Deals nicht nur dann gut, wenn ihr gerade ohnehin eine Stapel Videos in ein anderes Format übertragen, sondern auch wenn ihr ein entsprechendes Werkzeug für den künftigen Einsatz hier und da in der Hinterhand haben wollt. Die Benutzeroberfläche der MacX-Tools ist zwar gewöhnungsbedürftig, doch haben sich die von Digiarty entwickelten Programme eigentlich immer als zuverlässig erwiesen.

Insert

You are going to send email to