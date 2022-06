DHL-Preiserhöhung: Der Online-Vorteil fällt weitgehend weg

DHL gibt uns jetzt Schwarz auf Weiß, was eigentlich schon absehbar war. Der Dienstleister erhöht zum 1. Juli die Preise für den Versand von Privatkunden-Paketen. Begründet wird dieser Schritt mit den teils erheblich gestiegenen Transport- und Lohnkosten sowie sonstigen allgemeine Kostensteigerungen.

Eine deutliche Kostensteigerung kommt damit verbunden auf alle Kunden zu, die ihre Paketmarken bislang online gekauft haben. Der aufgrund des reduzierten Verwaltungs- und Arbeitsaufwands eigentlich zwingende Preisvorteil hierfür entfällt im Zusammenhang mit nationalen Paketsendungen, stattdessen gelten für online und den Filialversand künftig die gleichen Preise. Für Kunden, die ihre Pakete bislang in den Filialen aufgegeben haben, fällt die Preiserhöhung dementsprechend ein ganzes Stück moderater aus. Den Nachteil für Onlinekunden verkauft uns DHL als eine Reduzierung der Komplexität und damit verbunden der Bereitstellung eines übersichtlicheren Angebots.

In der Grafik oben seht ihr die vom 1. Juli 2022 an gültigen Preise für den Versand von Päckchen und Paketen innerhalb der Bundesrepublik. Aus der Reihe tanzt hier weiterhin das DHL-Paket bis 2 Kilogramm Gesamtgewicht, das auch in Zukunft ausschließlich online erhältlich ist.

Internationale Pakete online weiterhin billiger

Beim internationalen Versand erhöht DHL die Preise zwar auch durch die Bank, behält die teils deutlichen Unterschiede zwischen dem Filial- und Onlinepreisen allerdings bei. So kostet ein Päckchen „M“ nach Großbritannien oder Nordirland beispielsweise 17,49 Euro in den Filialen und nur 13,49 Euro online – zuvor wurden hier 16 Euro beziehungsweise 12,70 Euro fällig. Beim Versand internationaler Sendungen ist der entsprechende Aufwand beim Ausfüllen von Formularen meist deutlich höher, als bei nationalen Sendungen, sodass DHL hier nicht umhin kommt, die mit der Onlinefrankierung verbundenen Entlastung des Filialpersonals einzugestehen und dies bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen. Sämtliche am 1. Juli in Kraft tretenden Preisänderungen bei DHL könnt ihr diesem PDF entnehmen.