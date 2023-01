iPad-Zeichen-App „Linea Sketch“ erlaubt natürlichere Zeichenstile

Mit der Mac-App lassen sich die auf dem iPad erstellten Zeichnungen öffnen, ansehen und in die Formate PNG, PSD oder TIFF exportieren oder direkt über die Teilen-Erweiterung von macOS an eine anderen Anwendung übertragen. Dabei müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, wie die Bilder vom iPad auf den Mac kommen, Linea kann die Grafiken plattformübergreifend über iCloud bereitstellen.

Organic Inc sorgt dafür, dass die in der App gezeichneten Striche organischer wirken und versieht diese beispielsweise rauen Rändern und Struktur in den Flächen. Die Neuerung wurde wie alles bei Linea Sketch besonders auch auf den Apple Pencil abgestimmt, um größere Bereiche zu schattieren, lässt sich der Apple-Stift beim Zeichnen beispielsweise auch schräg halten.

Insert

You are going to send email to