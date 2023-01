Apple ermöglicht chinesische Safari-Zensur jetzt auch in Hongkong

Apple sieht sich einmal mehr mit Vorwürfen konfrontiert, die Zensurmaßnahmen Chinas zu unterstützen. Einem Bericht des Onlinemagazins The Intercept zufolge hat der iPhone-Hersteller eine vom chinesischen Internetkonzern Tencent verwaltete Sperrliste für Webseiten jetzt auch in Hongkong zur Anwendung gebracht.

Dass hier etwas nicht stimmt, ist einem in Hongkong tätigen Entwickler, der auch schon mal bei Apple gearbeitet hat, bereits kurz vor dem Jahreswechsel aufgefallen. Beim Versuch, von seinem Mac aus die Entwickler-Plattform GitLab zu besuchen, wurde das Öffnen der Webseite blockiert und eine Warnung vor einer Betrugs-Webseite angezeigt.

Safari blocked @gitlab https://t.co/P7hQakhrN8 with a safe browsing warning. Upon further looking, Safari sourced the blocklist from Tencent. And Tencent put GitLab on the blocklist because it contains misinformation! Total WTF pic.twitter.com/SHoP2dDS84

— Chu Ka-cheong (@kcchu_) December 30, 2022