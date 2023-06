Netflix mit waipu.tv billiger als die offiziellen Netflix-Preise

waipu.tv hat einen neuen Netflix-Deal am Start und das Angebot dürfte für alle Netflix-Nutzer interessant sein, die eines der beiden größeren Abopakete des Streaming-Anbieters nutzen. Für die Netflix-Optionen Standard und Premium bezahlt ihr dann nämlich weniger als bei Netflix selbst und bekommt zudem noch waipu.tv Perfect Plus obendrauf.

Auf der Aktionsseite bei waipu.tv könnt ihr die Details zu den drei verschiedenen Paketen nachlesen. waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Basis gibt es im Rahmen des Sonderangebots für monatlich 9,75 Euro, waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard kostet pro Monat 12,25 Euro und waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Premium ist zum Monatspreis von 14,75 Euro zu haben.

Bei Netflix selbst bezahlt man aktuell monatlich 7,99 Euro für das Basis-Abo, 12,99 Euro für die Standard-Version und 17,99 Euro für Netflix Premium. Im Rahmen der Aktion von waipu.tv bekommt hier zu den oben genannten Preisen allerdings noch waipu.tv Perfect Plus obendrauf – hier werden im Normalfall 12,99 Euro pro Monat fällig. Anschließend fallen dann die regulären Preise an, das Abo kostet dann also doppelt soviel, sofern man nicht zuvor kündigt.

waipu.tv alleine kostet normalerweise schon 13 Euro

waipu.tv Perfect Plus beinhaltet den Streaming-Zugriff auf aktuell insgesamt 237 Sender, darunter Pay-TV-Kanäle wie 13th Street, SYFY, Warner TV Film, Sony AXN, History, Sport 1 und mehr. 223 der über waipu.tv Premium Plus verfügbaren Sender lassen sich in HD-Qualität empfangen. Der integrierte Online-Videorecorder umfasst einen persönlichen Aufnahmespeicher von 100 Stunden. Zudem stehen über die waiputhek mehr als 30.000 Inhalte auf Abruf zur Verfügung Das Angebot lässt sich pro Account auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen.

Auf das Angebot von waipu.tv kann man unter anderem mithilfe von Apps für Apple TV, das iPhone und das iPod sowie Anwendungen für Android-Geräte und Fire TV zugreifen. Am Computer werden die Webbrowser Safari, Google Chrome und Firefox vom waipu.tv Webplayer unterstützt und wer möchte, kann die Inhalte auch per AirPlay oder Google Chromecast weiterleiten.