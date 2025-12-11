ifun.de — Apple News seit 2001. 45 344 Artikel

Letzte Aktualisierung veröffentlicht

MacUpdater zum Abschied bis zum Jahresende kostenlos
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Die Tage der Mac-Anwendung MacUpdater sind gezählt. Wir haben bereits zu Jahresbeginn darüber berichtet, dass der Entwickler der App seine Arbeit an dem Projekt zum Jahresende beenden will. Die Hoffnung, die Weiterentwicklung der App an einen Nachfolger übertragen zu können, der professionell und vertrauenswürdig ist, hat sich nach Angaben des Entwicklers bislang nicht erfüllt.

Macupdater Small Menu

Als voraussichtlich letztes Update ist das Programm nun in Version 3.4.7 erschienen. Wer diese Version auf der Webseite des Entwicklers lädt, kann das Programm die verbleibenden Wochen in vollem Umfang kostenlos nutzen. Der Entwickler teilt allerdings mit, dass vom 1. Januar 2026 an nicht nur keine Aktualisierungen mehr erscheinen und auch kein Support mehr geleistet wird, sondern sein Produkt auch nicht mehr funktionieren wird. Die für den Betrieb nötigen Server werden dann abgeschaltet, sofern nicht doch noch eine Nachfolgelösung gefunden wird.

Praktischer Helfer in der Menüleiste

MacUpdater war über die vergangenen Jahre hinweg ein praktischer Helfer bei dem Versuch, die auf dem Mac installierten Anwendungen auf aktuellem Stand zu halten. Das Programm hat die vorhandenen Versionen stets auf ihre Aktualität geprüft. Die auf den Servern des Entwicklers vorgehaltene Datenbank hat dabei Informationen zum Versionsstand von rund 100.000 Anwendungen vorgehalten, bei knapp 7.000 davon fand der Abgleich sogar in Echtzeit statt.

Macupdater

Geschäftsmodell nicht tragfähig

Grund für die Einstellung der App ist dem Entwickler zufolge in erster Linie die Tatsache, dass sich das Geschäftsmodell als nicht tragfähig erwiesen hat. Der mit dem Betrieb der App verbundene Aufwand stünde nicht in Relation zu den Kosten und der Versuch, MacUpdater im Unternehmensumfeld zu etablieren, sei gescheitert.

Die App wurde klassisch als Einmalkauf angeboten. Mit der Standardversion für 7 Dollar waren auf einem Computer bis zu vier Scans pro Tag sowie die Installation verfügbarer Updates möglich, während die Pro-Version für 15 Dollar die Nutzung auf bis zu sieben Rechnern und zusätzliche Funktionen wie geplante automatische Updates ermöglicht hat.
11. Dez. 2025 um 16:39 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.344 weitere hätten wir noch.
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hat denn in diesem Zusammenhang jemand eine Empfehlung für einen würdigen Nachfolger oder Ersatz? Updatest wurde ja hier bei iFun kürzlich vorgestellt, funktioniert bei mir aber nur mäßig. Viele Updates werden gar nicht gefunden, obwohl sie vorhanden sind.

  • Ich hatte damals direkt Kontakt aufgenommen und um ein Abo-Modell gebeten. Für mich hat eben jene Anwendung genau diesen großen Mehrwert, dass ich hier eine Ausnahme machen würde. Leider scheint man partout nicht bereit zu sein, diesen Alternativweg wenigstens zu probieren. Eine gleichwertige Alternative gibt’s halt eben auch nicht auf dem Markt. Für mich stirbt hier ein großer Qualitätsfaktor auf MacOS

  • Schade… die App ist/war ein ständiger und zuverlässiger Begleiter am Mac.
    Latest und CleanMyMac zeigen nicht alles an.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45344 Artikel in den vergangenen 8815 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven