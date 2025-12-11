MacUpdater zum Abschied bis zum Jahresende kostenlos

Die Tage der Mac-Anwendung MacUpdater sind gezählt. Wir haben bereits zu Jahresbeginn darüber berichtet, dass der Entwickler der App seine Arbeit an dem Projekt zum Jahresende beenden will. Die Hoffnung, die Weiterentwicklung der App an einen Nachfolger übertragen zu können, der professionell und vertrauenswürdig ist, hat sich nach Angaben des Entwicklers bislang nicht erfüllt.

Als voraussichtlich letztes Update ist das Programm nun in Version 3.4.7 erschienen. Wer diese Version auf der Webseite des Entwicklers lädt, kann das Programm die verbleibenden Wochen in vollem Umfang kostenlos nutzen. Der Entwickler teilt allerdings mit, dass vom 1. Januar 2026 an nicht nur keine Aktualisierungen mehr erscheinen und auch kein Support mehr geleistet wird, sondern sein Produkt auch nicht mehr funktionieren wird. Die für den Betrieb nötigen Server werden dann abgeschaltet, sofern nicht doch noch eine Nachfolgelösung gefunden wird.

Praktischer Helfer in der Menüleiste

MacUpdater war über die vergangenen Jahre hinweg ein praktischer Helfer bei dem Versuch, die auf dem Mac installierten Anwendungen auf aktuellem Stand zu halten. Das Programm hat die vorhandenen Versionen stets auf ihre Aktualität geprüft. Die auf den Servern des Entwicklers vorgehaltene Datenbank hat dabei Informationen zum Versionsstand von rund 100.000 Anwendungen vorgehalten, bei knapp 7.000 davon fand der Abgleich sogar in Echtzeit statt.

Geschäftsmodell nicht tragfähig

Grund für die Einstellung der App ist dem Entwickler zufolge in erster Linie die Tatsache, dass sich das Geschäftsmodell als nicht tragfähig erwiesen hat. Der mit dem Betrieb der App verbundene Aufwand stünde nicht in Relation zu den Kosten und der Versuch, MacUpdater im Unternehmensumfeld zu etablieren, sei gescheitert.

Die App wurde klassisch als Einmalkauf angeboten. Mit der Standardversion für 7 Dollar waren auf einem Computer bis zu vier Scans pro Tag sowie die Installation verfügbarer Updates möglich, während die Pro-Version für 15 Dollar die Nutzung auf bis zu sieben Rechnern und zusätzliche Funktionen wie geplante automatische Updates ermöglicht hat.