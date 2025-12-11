Jahresbericht der Bundesnetzagntur
Glasfaserausbau läuft schleppend – Warnung vor Telekom-Monopol
Die Bundesnetzagentur hat ihren Tätigkeitsbericht 2024/2025 veröffentlicht. Das darin enthaltene Resümee zum Fortschritt des Glasfaserausbaus ist ernüchternd. Ein wesentlicher Grund für den schleppenden Ausbau sei die noch ausreichende Leistungsfähigkeit bestehender Netze. Die darüber verfügbaren Geschwindigkeiten könnten die Endkundennachfrage aktuell und mittelfristig überwiegend decken.
Aus diesem Zustand resultiere das verhaltene Interesse an einem Ausbau auf Kundenebene. Als direkte Folge sorgen sich die Anbieter, dass ihre Investitionen vor Ort auf absehbare Zeit hin nicht gedeckt werden.
Laut der Netzagentur waren Mitte 2025 in Deutschland rund 5,8 Mio. Glasfaseranschlüsse vertraglich gebucht. Damit haben rund 13 Prozent aller Haushalte und Unternehmensstandorte eine aktive Glasfaserleitung genutzt. Weitere 3,7 Millionen Anschlüsse seien mit einer fertiggestellten Glasfaseranbindung ausgestattet, die bislang allerdings nicht in Verwendung sind. Unterm Strich stehe somit für 9,5 Millionen Endkunden ein Glasfaseranschluss zur Verfügung.
Die Migration von Kupfer auf Glasfaser bleibt der Bundesnetzagentur zufolge eine der großen infrastrukturellen Herausforderungen für Deutschland.
Kommission warnt vor Telekom-Monopol
Zugleich hat sich die Monopolkommission der Bundesregierung mit dem Thema Glasfaser beschäftigt und vor einer Monopolstellung der Telekom gewarnt.
Die Empfehlung der Kommission lautet, den Wettbewerb über eigene Netzinfrastrukturen zu stärken. Wo es sich wirtschaftlich rechnet, sollten daher mehrere Unternehmen parallel Glasfasernetze aufbauen, um langfristig für Konkurrenz und bessere Angebote zu sorgen. Nutzen hingegen mehrere Anbieter ein einziges Netz, seien kleinere gegenüber dem Netzbetreiber oft im Nachteil. Die Bundesnetzagentur müsse prüfen, wie ein fairer und verlässlicher Zugang zu solchen Netzen geregelt werden kann, um den Wettbewerb dauerhaft zu sichern.
Aus Sicht der Monopolkommission sollte jede Wohnung mit mindestens vier Fasern eines Glasfaserkabels ausgestattet werden. Auf diese Weise könnten verschiedene Unternehmen den Anschluss nutzen und Verbraucher ihren Anbieter leichter wechseln.
Zudem fordert die Kommission klare Vorgaben zur Abschaltung alter Kupfernetze. Ansonsten könnte die Telekom starke Anreize haben, Glasfaser zuerst dort auszubauen, wo bereits alternative Anbieter tätig sind, um Wettbewerber zu verdrängen.
Zwei Dinge dazu:
außer der Telekom bemüht sich zumindest im Rhein-Main-Gebiet niemand aktiv um Kunden. Und zweitens sehe selbst ich da noch lange keine Notwendigkeit für Glasfaser. Zukunftssicher ok, aber momentan hat das außer einem höheren Preis für mich persönlich noch keinen Mehrwert. Auch nicht bei der Geschwindigkeit.
Sehe ich als rhein main gebiets bewohner anders.
Bei uns hat die deutsche glasfaser massiv die werbetrommel gerührt und baut aktuell aus, wird aber auch mal zeit denn die 16mbit DSL leitung ist nun wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Und nein richtfunk oder mobilfunk ist keine anständige alternative
Wir konnten im nördlichen Ruhrgebiet nur DSL16 bekommen!
Als Ende 2017 die DG Werbung für den Glasfaserausbau gemacht hat, bin ich auf den Zug aufgestiegen und habe es nicht bereut.
Während der Zeit des Home-schooling konnten einige Online-Meetings nicht stattfinden, da die Lehrkraft zu Hause nur über einen unzureichenden Internetanschluss verfügt hatte. Zwei Meetings parallel mit DSL wären bei uns ebenfalls nicht möglich gewesen. Mit Glasfaser hatten wir keine Probleme.
Dem stimme ich zu. Es geht mir genau so. Eines Tages wird Glasfaser für die Mehrheit sinnvoll sein. Heute vermag ich das nicht zu erkennen.
Für was soll man mehr als 100 Mbits brauchen? Damit die Werbung schneller geladen wird? 4K Streaming ist viel zu teuer. Selbst in vier Personenhaushalt, in dem jeder online ist sind 100 Mbits mehr als ausreichend.
Wofür.
Ja, genauso wie 64kB RAM völlig ausreichend sind.
Man sollte nicht immer von sich auf alle anderen schließen. Homeoffice ist Berufen mit großen Daten z.B. ist für manche ein riesen Ding. Wenn du täglich hunderte GB hoch- und runterladen musst, kann die Leitung nicht schnell genug sein.
100MBit Download sind aber halt nicht 100MBit Upload. Und da beginnt schon der Flaschenhals bei Kupfer. ;)
Es geht nicht um 100 Mbit/s, sondern eben auch um Technik, sprich Glasfaser.
Ansonsten, Siehe Nacht zu FeuerTom.
(wartet noch auf Freigabe)
Hinzufügen würde ich noch um sich die nächsten Jahre einfach nicht mehr um den quatsch kümmern zu müssen, kostet auch alles (Lebens) Zeit.
Ist ein Telekom Monopol denn was Neues? Die Telekom hat und hatte auch mit dem geschenkten Kupfer im Boden das Monopol.
Also die Zeiten eines Kupfer Monopols der Telekom sind schon einige Jahre vorbei. ;)
Na ja, geschenkt wars nicht. Es gab zweistellige Milliardensumme an Schulden dazu.
Bund, Länder oder Städte sollten das Netz bauen und betreiben und Anbieter dürften sich darauf einmieten. Das würde zwar zunächst hohe Investitionen aber langfristig Einnahmen bedeuten. Aber ähnlich wie bei der Ladeinfrastruktur ist der Staat zu sowas nicht in der Lage. Dafür sorgt die Lobbyindustrie…
1. für den Privatgebrauch m.M.n nicht notwendig. Soll jedoch jeder für sich selbst entscheiden.
2. was läuft in DE nicht schleppend?
Telekom: DSL 250 für 56€, Glasfaser 300 für 51€. Die Preise sind doch durchaus vergleichbar.
Bitte nicht argumentieren. Da können nicht alle mit umgehen.
Glasfaser ist da doch sogar günstiger
Kabel bei O2 mit 600 MBit/s: 35 Euro. Und nun?
Immerhin probiert die Telekom nicht mit Verarsche Kunden zu gewinnen. TNG ist jedes Mittel recht. Ich war, bin und bleibe Telekom-Kunde. Jeder andere Provider ist bei mir unten durch.
Telekom stand bei mir auch vor der Tür und wirbt damit, dass es jetzt unabdingbar wäre, auf Glasfaser umzusteigen weil es sehr bald alternativlos sei.
Dazu muss ich jetzt einen Vertrag abschließen, der ruht bis die Leitung endlich läge.
Dafür spare ich mir aber 800€ für das Legen des Anschlusses.
Auf Nachfrage wieviel Leistung ich bei der Telekom bekäme, wurden mir 100mbit für schlappe 49,99€ im Monat angeboten.
Es ist schon jetzt eine Frechheit für diese Leistung mehr als das doppelte zu nehmen, wie Wettbewerber über Kabel oder DSL.
Noch weiter ist es höchst bedenklich, dass damit gedrängt wird, dass nicht nur Kupfer bald nicht mehr überall verfügbar wäre!
Das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Betrug, da der Mieter durch eine falsche Aussage zu einem schnellen Abschluss gedrängt wird.
Es hat ganze 3 Telekom Mitarbeiter benötigt, bis man mich endlich in Ruhe gelassen hat.
Der Ausbau wird sich so oder so noch lang genug ziehen.
Da läuft noch viel Wasser den Main herunter und wenn unsere Regierung nicht langsam mal aufwacht und die Digitalisierung vorantreibt indem sie Wettbewerb fördert, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz für den Standort Deutschland.
Ein Kollege arbeitet aus Madeira. Der lacht sich täglich schlapp wenn unsere Verbindungen instabil sind und die Videoqualität in Teams auf einmal schwankt.
Kannste keinem erzählen was wir hier treiben.
Stattdessen rennen unsere Politiker umher wie Hühner und versuchen Faxe zu versenden.
Die beiden Ifun Artikel über Führerschein und Ausweis in digitaler Form haben mich nur wieder zum Schmunzeln gebracht.
Das nächste Millionengrab für unsere Steuergelder.
Unfassbar…
Grüße
derMitch
Also bei mir in der Gegend (Berlin-Steglitz) wurden in den letzten Wochen ALLE Bürgersteige aufgemacht um dort die Kabel zu verlegen. Zwar sind sie noch nicht an die Häuser abgeschlossen, aber die Kabel sind jedenfalls vorhanden/verfügbar.