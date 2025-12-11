Günstiges Apple-Guthaben und Hardware-Aktion bei Amazon

Amazon legt beim Kauf von Apple-Geschenkkarten erneut einen Bonus bei. Eine Aktion, die gerade vor Weihnachten viel Zuspruch finden dürfte. Wer bei Amazon Apple-Guthaben im Wert von 100 Euro kauft, bekommt auf sein Amazon-Konto 10 Euro für sonstige Einkäufe gutgeschrieben.

Die Aktion läuft von heute bis nächsten Mittwoch. Das Bonusguthaben wird im persönlichen Amazon-Konto hinterlegt und automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf angewendet. Ausgenommen sind hier Apple-Produkte sowie sämtliche Retourenkauf-Angebote.

Das gekaufte Apple-Guthaben lässt sich wie gewohnt zum persönlichen Apple-Konto hinzufügen und nicht nur für die Bezahlung von digitalen Gütern wie Apps und Abos, sondern auch für den Hardware-Kauf bei Apple verwenden.

Echo Dot Max zum bisherigen Bestpreis

Wir haben den Black Friday zwar eben erst hinter uns gebracht, dennoch hat Amazon aktuell nicht nur eine neue Werbeaktion für Apple-Guthaben gestartet, sondern darüber hinaus auch zahlreiche weitere Produkte im Preis reduziert. Anlass dürfte das Einkaufsverhalten in der Vorweihnachtszeit sein. So bietet das Unternehmen einen großen Teil seines Hardware-Programms mit zum Teil deutlichen Preissenkungen an – teils sind die Geräte dabei sogar günstiger als während der Black-Friday-Aktion von Amazon zu haben.

Der neue Echo Dot Max beispielsweise wird von Amazon aktuell für 87,99 Euro angeboten, während man im Rahmen der Black-Friday-Angebote noch rund 10 Euro mehr bezahlen musste. Zuvor war das im Oktober für 109,99 Euro vorgestellte Gerät noch nie reduziert.

Der günstigste Alexa-Lautsprecher ist aktuell der Echo Dot für 24,99 Euro. Wer ein Display und die aktuelle Uhrzeit integriert haben will, muss das Doppelte für einen Echo Spot investieren oder gleich zu einem der Echo-Show-Modelle greifen. Auch diese sind ebenso wie Fire-TV-Sticks, Kindle-Reader und mehr aktuell wieder günstiger zu haben.