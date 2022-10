MacUpdater: Mac-App sucht und installiert vorhandene Updates

Frisch in Version 2.3 verfügbar, stellt sich der MacUpdater auf dieser Produktseite vor und führt in seinen eigenen Update-Notizen jetzt die Optimierung für macOS Ventura an, sowie eine verbesserte Darstellung im systemweiten Dunkelmodus und zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Nach Aktualisierungen scannen kann der MacUpdater ohne dass ihr dafür einen Euro in die Hand nehmen müsst, wer jedoch auch den Komfort der automatischen Installation nicht missen möchte, der muss einmalig 15 US-Dollar in die Vollversion investieren.

Diesen Job übernimmt der in Deutschland entwickelte MacUpdater zuverlässig und ist sogar in der Lage erkannte Aktualisierungen selbstständig einzuspielen. Seit neuestem versteht sich die Hilfs-Applikation sogar auf die Installation von PKG-Paketen, ohne dafür die Eingabe eines Administrator-Passwortes vorauszusetzen.

Insert

You are going to send email to