Patreon-Projekt: Entwickler will Linux für M1-Prozessoren anbieten

Der Programmierer Hector Martin will Linux für Apples M1-Prozessoren bereitstellen. Ein Konzept, hinter dem Linux-Kopf Linus Torvalds zwar wenig Potenzial sieht, dessen wir uns aber gerne eines Besseren belehren lassen. Großes Interesse scheint zweifellos vorhanden, denn das Projekt Marcan hat auf Patreon im Handumdrehen genug Unterstützer gefunden, um durchzustarten.

Mit dem Erreichen seines ersten Ziels innerhalb von 24 Stunden sieht sich Martin in der Lage, ausreichend Zeit zu investieren, um das Projekt voranzutreiben. Er merkt allerdings auch an, dass derzeit längst nicht ausreichend Finanzen für eine Tätigkeit in Vollzeit bereitstünden und bittet daher um weitere Unterstützung. Damit verbunden lassen sich auf Patreon monatliche Support-Beiträge ab 3 Euro wählen.

Ziel sei es, eine voll lauffähige Linux-Portierung für Apples M1-Prozessoren zu erstellen. Linux lediglich im Rahmen einer Tech-Demo auf den Apple-Prozessoren zu zeigen, sei vergleichsweise einfach. Das Marcan-Projekt soll dagegen in einer Linux-Version für Apple-Prozessoren münden, die sich im Alltagseinsatz bewähren kann.

To do this, there is a huge amount of work to be done. Running Linux on things is easy, but making it work well is hard. Drivers need to be written for all devices. The driver for the completely custom Apple GPU is the most complicated component, which is necessary to have a good desktop experience. Power management needs to work well too, for your battery life to be reasonable.