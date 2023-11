MacPacker: Freier Archiv-Browser für ZIP, TAR und LZ4

Den in Böblingen ansässigen Mac-Entwickler Stephan Arenswald kennt ihr vielleicht schon von seiner Dateiablage FileFillet, die das Hantieren mit mehreren offenen Verzeichnissen und überhaupt die Dateiverwaltung auf dem Mac beschleunigen soll.

Mit MacPacker hat der Programmierer jetzt ein weiteres Hilfswerkzeug für Mac-Nutzer vorgestellt, das dieser als quelloffenen Download, komplett kostenlos anbietet. Momentan befindet sich die MacPacker-App allerdings noch in der Anfangsphase ihrer Entwicklung.

Vorschau ohne Extraktion

MacPacker ist ein Archiv-Browser, der komprimierte Verzeichnisse öffnen, in diesen navigieren und einzelne Dateien auf Wunsch extrahieren kann. In ihrer aktuellen Version versteht sich die Anwendung auf die drei Archivformate ZIP, TAR und LZ4. Diese können per Drag-and-Drop an den MacPacker übergeben werden und lassen sich hier dann sichten, ohne zuvor vollständig entpackt werden zu müssen.

Während der Navigation in der Archiv-Datei zeigt der MacPacker dabei den aktuellen Pfad an und gestattet die Extraktion einzelner Dateien bzw. das Öffnen dieser per Doppelklick.

Noch sehr rudimentär

Je nach Größe der geöffneten Archiv-Datei arbeitet der MacPacker mal etwas schneller und mal etwas langsamer, fühlt sich aktuell aber noch sehr rudimentär an. Entwickler Arenswald hat bereits angekündigt, zukünftige Versionen um die Unterstützung für weitere Dateiformate zu ergänzen, ein Kontextmenü integrieren zu wollen und eine interne Datei-Vorschau anzubieten.

Sobald diese Zusatzfunktionen vorhanden sind, hat MacPacker das Zeug dazu, ein hilfreiches Dienstprogramm für Mac-Nutzer zu werden. Wir werden den Freeware-Download definitiv im Blick behalten und euch auf relevante Verbesserungen aufmerksam machen. Leser mit grundsätzlichem Interesse können sich die aktuelle Version 0.3 bereits hier aus dem Netz laden.