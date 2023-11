MacBooks mit 5G: Erste Modelle mit eSIM frühestens 2028

Apple wird schon länger nachgesagt, mit Hochdruck an der Produktion eigener Mobilfunkchips zu arbeiten, die perspektivisch die derzeit verbauten Modem-Module des Branchenriesen Qualcomm in den iPhones und iPads aus Cupertino ersetzen sollen.

Bislang in jedem iPhone verbaut: Chips von Qualcomm

Eine Mammutaufgabe, auf die sich Apple nicht nur mit der Übernahme des Modemgeschäfts von Intel vorbereitet hat. Darüber hinaus hat Apple auch mehrere Milliarden Dollar zur Seite gelegt, um neue Fertigungsstrecken in den Vereinigten Staaten aufzubauen, wo man gemeinsam mit Broadcom an eigenen 5G-Komponenten schraubt.

Wie immer dürfte es Apple dabei zum einen um mehr Kontrolle über die wichtigsten Komponenten der eigenen Produkte gehen, zum anderen aber auch darum, sich unabhängiger von Qualcomm zu machen.

Soll Qualcomm seinen Jahresgewinn doch zu etwa 22 Prozent der Produktion von Funkchips für das iPhone zu verdanken haben und somit in den letzten Jahren jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben.

Erste Chips wohl frühestens 2026…

Ganz so schnell, wie von Apple erhofft, wird der eigene Funkchip jedoch offenbar nicht fertig werden. Wie der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg in Erfahrung gebracht hat, soll Apple nicht nur das selbst gesteckte Ziel verpasst haben, die Qualcomm-Chips bereits 2024 durch eigene Logikbausteine auszutauschen, auch der in den Frühling 2025 verschobene Produktionsstart soll nun auf der Kippe stehen. Geht alles gut, dann erblicken Apples erste Modemchips voraussichtlich erst 2026 das Licht der Welt.

Priorisiert werden soll dann zuerst die Integration der neuen Chips in das iPhone. Hier bezahlt Apple derzeit rund neun Dollar pro Gerät, um den Logikbaustein von Qualcomm in diese zu integrieren.

…zwei Jahre später auch im Mac

Bis es die 5G-Chips dann auch in die Macs des Unternehmens sowie in iPad und Apple Watch geschafft haben, sollen mindestens noch mal zwei bis drei Jahre vergehen.