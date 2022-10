macOS Ventura: Epson warnt vor ungelösten Problemen mit Druckern und Scannern

Hier hat Epson auch mit der Zusammenstellung einer Kompatibilitätsliste für macOS Ventura begonnen, in der in den kommenden Tagen alle Tintenstrahldrucker, Scanner, Laser-Geräte und Smart-Charge-Drucker verzeichnet werden sollen, die mit dem Nachfolger von macOS Monterey noch Probleme haben.

Welche Geräte und Features genau betroffen sind will Epson in den kommenden Tagen auf der Hilfe-Webseite Unterstützung für macOS Ventura (13.x) zusammenfassen, die aktuell allerdings ausschließlich in einer japanischen Sprachversion vorliegt, schon in Kürze aber auch den englischen und deutschsprachigen Support-Bereich des Anbieter erweitern dürfte.

