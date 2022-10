LG 4K Smart Monitor 32SQ780-W: Ergo-Befestigung und AirPlay-Support

Der LG 4K UHD Smart Monitor 32SQ780-W wird in den USA mit einem Preis von 499,99 Dollar gelistet und dürfte für einen ähnlichen Euro-Betrag auch hierzulande in den Handel kommen.

Besonders gut gefällt uns am LG 4K UHD Smart Monitor 32SQ780-W die ergonomische Tischbefestigung. Der Bildschirm sitzt an einem flexibel nach vorn und hinten sowie in der Höhe verstellbaren Arm, der mit einer Klemmhalterung am Tisch befestigt wird. Alternativ zum Querformat kann der Bildschirm hier auch im Hochformat befestigt werden.

Ein Blick auf die technischen Daten des Geräts fördert eine tatsächliche Bildschirmgröße von 31,5 Zoll und eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln zutage. An Verbindungsmöglichkeiten stehen neben zwei HDMI-Buchsen auch drei USB-2.0-Anschlüsse (zwei davon an der Seite) sowie einmal USB-C mit 65 Watt Ladeleistung für angeschlossene Geräte zur Verfügung. Zudem bietet der Bildschirm die Möglichkeit, alternativ zu WLAN auch eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herzustellen.

Bei LG ist ein neuer AirPlay-Bildschirm im Anmarsch. Der 32 Zoll große LG 4K UHD Smart Monitor 32SQ780S-W wird bereits auf verschiedenen internationalen Webseiten des Herstellers gelistet und dürfte in Kürze auch in Deutschland erscheinen.

