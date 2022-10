macOS Ventura Release Candidate 2: Apple bessert nochmal nach

Mit macOS Ventura und iPadOS 16.1 integriert Apple auch die Funktion „Stage Manager“ in die beiden Betriebssysteme und verspricht damit verbunden ein komplett neues Multitasking-Erlebnis, bei dem Apps und Fenster automatisch organisiert werden und man schnell und einfach zwischen Aufgaben wechseln kann. Auf dem iPad wird das Multitasking-Erlebnis damit verbunden um die Möglichkeit ergänzt, erstmals auch unterschiedlich große überlappende Fenster in einer einzelnen Ansicht zu nutzen.

Neben macOS Ventura steht für Montag auch die Veröffentlichung von iOS 16.1 und allem voran auch iPadOS 16.1 an. Hier hat Apple ja die Systemversion 16.0 übersprungen, da man der offiziellen Stellungnahme zufolge mehr Zeit für die Feinabstimmung des Systems und der neuen Funktionen benötigt hat. Weiter aufschieben lässt sich hier jetzt nichts mehr, denn bereits am Mittwoch, dem 26. Oktober gehen Apples neue iPad-Modelle in den Verkauf, die dann zwingend iPadOS 16.1 als Betriebssystemversion voraussetzen.

Die finale Freigabe der jetzt mit der Build-Nummer 22A380 vorliegenden Endfassung von macOS 13.0 Ventura ist für den 24. Oktober geplant. Ihr könnt davon ausgehen, dass Apple die neue Software am Montag wie gewohnt in den frühen Abendstunden zum Download bereitstellt.

Insert

You are going to send email to