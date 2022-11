macOS Ventura: Aussetzer und eingefrorene Apps plagen Nutzer

Während manche Nutzer berichten, dass sie sich mehrmals pro Tag mit diesen Problemen konfrontiert sehen, tritt der Fehler in anderen Fällen nur vergleichsweise selten und im Abstand von etlichen Tagen auf. Auch mit Blick auf die Fehlerbehebung verläuft das Ganze sehr unterschiedlich. So erledigt sich der Fehler nach einer gewissen Wartezeit in den meisten Fällen von selbst, hier und da ist es aber auch nötig, das Beenden von dauerhaft nicht reagierenden Anwendungen mithilfe von Apples Tastenkombi Wahltaste+Befehlstaste+Escape zu beenden.

Insert

You are going to send email to