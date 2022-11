Aqara Cube T1 Pro: Multifunktionaler-HomeKit-Steuerwürfel

Wenn ihr hier noch nichts im Haus habt, empfehlen wir den Aqara Hub M2 , der als Gateway dann auch verschiedenste Aqara-Produkte wie Sensoren oder Schalter an HomeKit anbinden kann und dem Hersteller zufolge zeitnah die Brücke zum neuen Smarthome-Standard Matter schlagen. Über den Einstieg in die Welt von Aqara kann man momentan auch aufgrund der Tatsache nachdenken, dass der Hersteller viele seiner Produkte über Amazon mit Black-Friday-Preisnachlass anbietet.

Preislich präsentiert sich der Aqara-Würfel verglichen mit anderen HomeKit-Schaltern dabei durchaus im Rahmen. In Deutschland wird der Aqara Cube T1 Pro zum Preis von 22,99 Euro über Amazon angeboten. Als Einführungsrabatt gibt es mit dem Aktionscode CBT1PROEU bis zum 24. November 10 Prozent Preisnachlass an der Amazon-Kasse. Beachtet damit verbunden jedoch, dass für die Verwendung ein Hub von Aqara benötigt wird.

Das zunächst nur zum Test aufgesetzte Starten der Musikwiedergabe durch Drehen des Würfels findet hier mittlerweile regelmäßig praktische Verwendung, und wenn ein Anruf reinkommt, hebt man den Würfel zum Pausieren der Wiedergabe einfach an. Der Hund freut sich, wenn der neue Pet-Feeder von Aqara beim Schütteln des Würfels eine Belohnung ausspuckt. Die Konfigurationsmöglichkeiten bei der Verwendung von HomeKit und ergänzend der Aqara-App sind in jedem Fall sehr flexibel.

Ergänzend zu diesen Standardfunktionen von HomeKit kann man den Cube T1 Pro in Verbindung mit der Aqara-App allerdings noch ein ganzes Stück flexibler verwenden, hier stehen dann zusätzlich zu den sechs Würfelseite nämlich noch weitere Optionen wie Anheben und Halten, Drehen oder Schütteln zur Verfügung. Mit diesen zusätzlichen Gesten lassen sich dann weitere im Haushalt vorhandene Aqara-Geräte direkt oder im Rahmen von Szenen steuern, oder auch Sonos-Lautsprecher bedienen – Aqara hat die Multiroom-Lautsprecher von Sonos schon seit geraumer Zeit voll in sein System integriert.

Im Aktions-Modus reagiert der Würfel beispielsweise, wenn man ihn auf dem Tisch verschiebt oder ihn anhebt und um 90 oder 180 Grad dreht. Für Apple-Nutzer empfiehlt sich allerdings der Szenen-Modus, da der Aqara Cube T1 Pro dann zusätzlich mit der Aqara-App verbundenen Konfigurationsmöglichkeiten als sechs verschiedene Schalter in HomeKit erscheint. Ihr könnt diese dann in der Apple-Home-App entsprechend konfigurieren und sie werden ausgelöst, sobald der Würfel mit der entsprechenden Seite nach oben auf den Tisch gelegt beziehungsweise gedreht wird. Das funktioniert hier bislang übrigens sehr gut, man muss keine Angst haben, dass man eine Aktion versehentlich auslöst, weil man den Würfel beim drehen kurz auf dieser Position hatte.

