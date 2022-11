Apple Pencil 2 und verschiedene Beats-Hörer vorübergehend günstiger

Kopfhörer von Beats bekommt ihr im Rahmen der Apple-Aktion bei Amazon aktuell jedoch zum Teil mit 50 Prozent Preisnachlass, und da können Apples Weihnachtsgutscheine noch nicht mal annähernd mithalten. Die Beats Studio3 mit Geräuschunterdrückung sind in diesem Rahmen beispielsweise in verschiedenen Farben für 199 statt 399 Euro erhältlich und auf Powerbeats und sonstige In-Ears der Apple-Tochter gibt es bis zu 42 Euro Rabatt.

Die Liste mit den Black-Friday-Preisen von Apple sollte ihr auch im Kopf haben, wenn ihr in dieser Woche anderswo Produkte von Apple oder Beats zu Sonderpreise seht. In vielen Fällen kann Apple hier zwar nicht konkurrieren, doch schadet ein schneller Preisvergleich sicher nicht.

Beim Kauf des Apple Pencil heißt es allerdings weiterhin aufgepasst, denn der Zeichenstift lässt sich in der zweiten Generation nur mit einem Teil der von Apple angebotenen iPads nutzen. Wer beispielsweise das neue iPad der zehnten Generation besitzt, muss zu dem inzwischen seit sieben Jahren in unveränderter Form erhältlichen Apple Pencil 1 greifen der einst mit einem Preis von 109 Euro in den Handel gekommen ist und für den Apple aktuell stolze 119 Euro verlangt.

