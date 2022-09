macOS Ventura: Auch neue Beta-Versionen mit Vorsicht zu genießen

macOS Ventura wurde von Apple Anfang Juni gemeinsam mit iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 angekündigt. Während iOS 16 und watchOS 9 aller Voraussicht nach heute am frühen Abend zum Download bereitstehen werden – es wurde zwar das heutige Datum aber keine konkrete Uhrzeit genannt – hat Apple auch schon angekündigt , dass iPadOS 16 in diesem Jahr nicht zeitgleich mit dem großen iOS-Update kommt, sondern später und dann als Version iPadOS 16.1 veröffentlicht wird. Hier darf man ebenfalls von einem Termin im Oktober oder zumindest der Bekanntgabe von weiteren Details im Rahmen des dann wohl stattfindenden Mac-Events ausgehen.

Der immer noch frühe Zustand der aktuellen Testversionen spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Apple sich noch mindestens einen Monat Zeit bis zur finalen Freigabe des Updates ausnimmt. Aktuell lautet das noch nicht konkreter formulierte Ziel „Oktober“, dann vermutlich in Verbindung mit einem weiteren Herbst-Event von Apple, auf dem auch neue Hardware eine Rolle spielen dürfte.

Mit macOS Ventura 13 Beta 5 hat Apple am Wochenende nach einer neuen Entwickler-Beta auch eine neue Testversion für Teilnehmer am hauseigenen öffentlichen Beta-Programm bereitgestellt.

