Apple bestätigt: iPad-Update kommt verspätet als iPadOS 16.1

Apple hat am gestrigen Abend neue Beta-Versionen für das iPhone, iPad, die Apple Watch und Apple TV veröffentlicht. Während die übrigen Geräte nach der Aktualisierung wie erwartet iOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 als neue Versionsnummer anzeigen, tanzt das iPad aus der Reihe. Mit der neuesten Beta-Version hebt Apple das Tablet auf iPadOS 16.1.

Was zunächst wie ein Fehler aussieht, wurde von Apple ganz offensichtlich geplant. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin TechCrunch hat das Unternehmen bestätigt, dass das Herbst-Update beim iPad in diesem Jahr später kommt und das Tablet-Betriebssystem aus diesem Grund iPadOS 16.0 überspringt und direkt als iPadOS 16.1 erscheinen wird.

Apple wird mit den Worten zitiert, dass dies ein besonders großes Jahr für iPadOS sei und man die Möglichkeit habe, diese eigene Plattform, mit speziell für das iPad entwickelten Software-Funktionen nach einem eigenen Zeitplan bereitzustellen. iPadOS 16.1 werde später als iOS als kostenloses Software-Update im Herbst nachgeliefert.

Bereits zu Beginn dieses Monats machte ein bislang noch unbestätigter Bericht die Runde, dass Apple sein iPad-Betriebssystem in diesem Jahr erst später veröffentlichen wird. Als Begründung dafür wurde genannt, dass sich die ersten Beta-Versionen von iPadOS 16 mit massiver Kritik von Entwicklern und Anwendern konfrontiert sahen.

Insbesondere die neu für das iPad angekündigte Funktion Stage Manager steht im Fokus der Kritik. Dies einerseits aufgrund ihrer begrenzten Kompatibilität mit nur wenigen aktuellen iPad-Modellen, ganz besonders aber auch, weil sich Stage Manager nur mühsam und kaum intuitiv präsentiert und Nutzer mit zahlreichen Eigenheiten und Problemen zu kämpfen haben.

Es bleibt abzuwarten, wie weit Apple diesbezüglich noch einlenkt und nachbessert. Bislang stellt sich das Unternehmen jedenfalls selbstbewusst gegen jede Kritik. Erst am Wochenende hat sich der Autor und „iPad-Power-Nutzer“ Frederico Viticci frustriert darüber gezeigt, dass Apple konstruktive Kritik mit dem schlichten Hinweis „verhält sich wie gewollt“ abschmettert.

Please note: it's not *just* an issue of stability. Many design decisions of Stage Manager are fundamentally misguided.

Pictured: two feedbacks I submitted regarding external display support. Both marked as "behaves as intended". Both baffling implementations of how this works. pic.twitter.com/f8pdosqZXX

— Federico Viticci (@viticci) August 18, 2022