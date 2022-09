AirPods Pro 2: Jetzt (wieder) bei amazon.de gelistet

Apples neueste In-Ear-Kopfhörer, die am vergangenen Mittwoch neu vorgestellten AirPods Pro der 2. Generation, starteten am Freitag, zusammen mit dem iPhone 14 und der neuen Apple Watch, in den Vorverkauf und sollen bereits am kommenden Freitag bei den ersten Bestellern aufschlagen.



Amazon liefert eigene Kontingente

Kurze Zeit nach dem Verkaufsstart bei Apple um 14:00 Uhr Deutscher Zeit hat auch der Online-Händler Amazon.de damit begonnen die neuen Apple-Produkte zur Vorbestellung anzubieten. Aktuell noch mit den selben Verkaufspreisen wie auch Cupertino – erste Preisänderungen sind hier meist erst nach den ersten zehn Wochen neuer Produkte am Markt zu erwarten.

Ihre Attraktivität besitzen die Vorbestellungen neuer Apple-Produkte bei Amazon, da Apple den befreundeten Online-Händler stets mit eigenen Kontingenten ausstattet und so auch die Lieferung zum offiziellen Verkaufsstart noch ermöglichen kann, wenn die Produkte bei Apple selbst bereits mit ersten Wartezeiten markiert sind.

Dies gilt auch für die neuen AirPods Pro der 2. Generation, die sich am Wochenende vorübergehend gar nicht mehr bei Amazon.de ordern ließen. Jetzt sind die neuen In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung wieder bei Amazon listet und werden dort erneut mit dem Zusatz „Dieser Artikel erscheint am 23. September 2022“ angeboten. Wann exakt die Auslieferung stattfindet zeigt Amazon nicht an, lässt diese jedoch per Mausklick wieder stornieren, sollte diese nicht mehr in den ersten Tagen der Verfügbarkeit liegen.

Verkaufsstart am 23. September

Laut Apple sind die AirPods Pro der 2. Generation offiziell ab dem 23. September erhältlich, der Apple Online Store gibt seine voraussichtlichen Liefertermine momentan jedoch mit einem Zeitraum zwischen dem 23 September und dem 6. Oktober an.

Apples neue Produkte sind im offiziellen Apple-Bereich von Amazon.de in dieser Übersicht gelistet.