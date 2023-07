macOS und externe Displays: Weiterhin verkleinerte Fenster nach Ruhezustand

Als vor bereits mehr als einem Jahr die ersten Fehlerberichte diesbezüglich bei uns eingelaufen sind, hatten wir noch eine Inkompatibilität von Adobe-Anwendungen mit den in Apple-Prozessoren integrierten Grafikmodulen in Verdacht. Allerdings hat sich schnell gezeigt, dass nicht Apps wie Photoshop oder Illustrator, sondern in besonderem Maß auch einzelne Apple-Awendungen wie etwa die Musik- oder die TV-App auf dem Mac betroffen sind.

Auch wenn wir das Thema schon länger nicht mehr auf den Tisch gebracht haben. macOS sorgt weiterhin für Probleme im Zusammenspiel mit externen Bildschirmen. Entsprechende Fehlerberichte finden sich nicht nur in unserem Posteingang, sondern auch in verschiedensten Onlineforen. Apples Supportmitarbeiter streiten das Vorhandensein der Probleme aber weiterhin konsequent ab.

