DAZN will Marktplatz für Sporttickets integrieren

Die entsprechende Kaufkraft sieht DAZN neben Deutschland auch in Großbritannien, Italien und Spanien vorhanden. Dementsprechend soll der Ticketing-Marktplatz zunächst in diesen vier Ländern starten. Auf lange Sicht soll das Angebot mit Schwerpunkt auf dem Verkauf von Tickets für Sportligen und -veranstaltungen dann weltweit bereitgestellt werden.

DAZN-Nutzer finden künftig dann eine Ticketbörse in die App und den Onlineauftritt des Anbieters integriert. Ziel sei es, sich auf diese Weise zur ultimativen Heimat für Sportfans zu entwickeln und alle sportbezogenen Inhalte, Dienstleistungen und Produkte in einer einzigen Anwendung zusammenzuführen. Im Laufe der Zeit wolle man dann gemeinsam eng an der Weiterentwicklung des Angebots arbeiten und unter anderem ein gemeinsames Wallet sowie personalisierte User-Journeys entwickeln, in denen Fans relevante Veranstaltungen und gezielte Sonderangebote für ihre Lieblingssportevents vorgeschlagen werden.

