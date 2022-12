macOS: Umfangreiche Übersicht versteckter Terminal-Befehle

Wer will kann Apples Texteditor TextEdit so vorbereiten, dass dieser stets mit einem neuen Dokument startet. Die Übersicht versorgt euch mit Kommandos, die die Erstellung eines TimeMachine-Backups anstoßen, Befehlen mit denen sich der Menüpunkt „Finder beenden“ im Finder aktivieren lässt und solchen mit denen ihr das Launchpad-Layout zurücksetzen könnt.

Die stattliche Sammlung von Terminal-Kommandos hat der Hamburger Mac-Nutzer Marcel Bischoff zusammengetragen und versammelt in der Auflistung, die ausgedruckt knapp 50 Din-A4-Seiten füllen würde, über 250 Terminal-Befehle mit denen sich versteckte Funktionen aktivieren, Voreinstellungen anpassen und Systemkonfigurationen feintunen lassen, die in den Systemeinstellungen des Mac-Betriebssystems nicht mal aufgeführt werden.

