macOS Tahoe 26: Kritik an Stabilität und Zuverlässigkeit

Mit der Freigabe des Release Candidate am vergangenen Dienstag hat Apple den letzten Schritt vor der offiziellen Veröffentlichung von macOS Tahoe 26 eingeleitet. Die finale Version soll am 15. September gemeinsam mit iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 für alle Nutzer verfügbar gemacht werden.

macOS Tahoe 26: Ab 15. September allgemein verfügbar

Zuvor hatte Apple insgesamt neun Testversionen veröffentlicht, die Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms ausprobieren konnten.

Kritik an Stabilität und Softwarefehlern

Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung gibt es an macOS Tahoe 26 deutliche Kritik aus der Entwickler-Community. Mehrere Entwickler berichten von anhaltenden Fehlern, die seit den ersten Testversionen nicht behoben wurden. Genannt werden Probleme mit der Benutzeroberfläche, etwa fehlerhafte Darstellungen von Symbolleisten und Seitenleisten in klassischen Mac-Anwendungen. Fehler in Apple Music sorgen dafür, dass bestimmte Musikprogramme ihre Funktionalität verloren haben.

Bug oder Feature? Durchscheinende Schrift in der Finder-Titelleiste

Darüber hinaus wird kritisiert, dass Apples offizielle Versionshinweise für Entwickler nur unvollständig über bekannte Fehler informieren. Nach Angaben einiger Tester unterscheiden sich die letzten Vorabversionen kaum voneinander, was die Sorge verstärkt, dass viele Probleme in die finale Veröffentlichung übernommen werden.

Neue Funktion für Reparaturunterstützung

Neben den Diskussionen über Stabilität bringt macOS Tahoe 26 auch neue Funktionen mit. Erstmals wird ein sogenannter Reparaturassistent unterstützt. Dieses Werkzeug soll im Rahmen des Selbstreparatur-Programms genutzt werden können. Es ermöglicht die Kalibrierung von Ersatzteilen, die bislang nicht vollständig auf das jeweilige Gerät abgestimmt waren. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit von Reparaturen zu erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten.

Doch auch hier gibt es Kritik: Freie Reparatur-Dienstleiser werfen Apple vor den Reparaturassistent und dessen Kalibrierung (die für den Austausch bestimmter Komponenten zwingend erforderlich ist) vor allem dafür einzusetzen, den Ersatzteilmarkt zu kontrollieren.