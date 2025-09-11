Kurz vor der Veröffentlichung
macOS Tahoe 26: Kritik an Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit der Freigabe des Release Candidate am vergangenen Dienstag hat Apple den letzten Schritt vor der offiziellen Veröffentlichung von macOS Tahoe 26 eingeleitet. Die finale Version soll am 15. September gemeinsam mit iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 für alle Nutzer verfügbar gemacht werden.
macOS Tahoe 26: Ab 15. September allgemein verfügbar
Zuvor hatte Apple insgesamt neun Testversionen veröffentlicht, die Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms ausprobieren konnten.
Kritik an Stabilität und Softwarefehlern
Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung gibt es an macOS Tahoe 26 deutliche Kritik aus der Entwickler-Community. Mehrere Entwickler berichten von anhaltenden Fehlern, die seit den ersten Testversionen nicht behoben wurden. Genannt werden Probleme mit der Benutzeroberfläche, etwa fehlerhafte Darstellungen von Symbolleisten und Seitenleisten in klassischen Mac-Anwendungen. Fehler in Apple Music sorgen dafür, dass bestimmte Musikprogramme ihre Funktionalität verloren haben.
Bug oder Feature? Durchscheinende Schrift in der Finder-Titelleiste
Darüber hinaus wird kritisiert, dass Apples offizielle Versionshinweise für Entwickler nur unvollständig über bekannte Fehler informieren. Nach Angaben einiger Tester unterscheiden sich die letzten Vorabversionen kaum voneinander, was die Sorge verstärkt, dass viele Probleme in die finale Veröffentlichung übernommen werden.
Neue Funktion für Reparaturunterstützung
Neben den Diskussionen über Stabilität bringt macOS Tahoe 26 auch neue Funktionen mit. Erstmals wird ein sogenannter Reparaturassistent unterstützt. Dieses Werkzeug soll im Rahmen des Selbstreparatur-Programms genutzt werden können. Es ermöglicht die Kalibrierung von Ersatzteilen, die bislang nicht vollständig auf das jeweilige Gerät abgestimmt waren. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit von Reparaturen zu erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten.
Doch auch hier gibt es Kritik: Freie Reparatur-Dienstleiser werfen Apple vor den Reparaturassistent und dessen Kalibrierung (die für den Austausch bestimmter Komponenten zwingend erforderlich ist) vor allem dafür einzusetzen, den Ersatzteilmarkt zu kontrollieren.
Microsoft für reiche
Das war mal so bei Microsoft, inzwischen laufen die Dinger wunderbar und lass dir nichts anderes einreden, besonders nicht von Menschen aus dieser Community!
Also ich benutze beruflich Microsoft und privat ebenso weil ich ab und an mal ganz gerne eine Runde spiele. Tadellos läuft Windows auf gar keinen Fall! Ist in den letzten 5 Jahren aber definitiv besser geworden.
Ich arbeite mit einem Dell-Laptop unter Windows, und ganz ehrlich: Windows 11 geht mir ziemlich auf die Nerven. Teilweise frisst das System im Leerlauf schon 16 GB RAM, was völlig übertrieben. Dazu frieren ständig Anwendungen ein, und wenn man Entwicklungsumgebungen oder Frameworks wie Angular oder .NET starten will (Programme, die man zum Programmieren braucht), dauert es ewig, bis diese gestartet werden…
Der war gut. Windows ist auch heute eine einzige Behinderung. Ich ärgere mich täglich auf der Arbeit.
Soll das ein ragebait Kommentar sein? Richtig wäre es so. Microsoft hat das hinbekommen, dass Windows 10 einigermaßen stabil lief. Dann haben sie Windows 11 veröffentlicht, und alles wieder kaputt gemacht.
Mit dem Update einfach bis Weihnachten warten.
Zum bisschen mit Safari surfen und paar Mails checken wird es schon reichen :-D
Ach diese blöden Entwickler wieder, was wissen die schon. Die Experten im ifun Kommentarbereich wissen stets, dass Betas Betas sind und Probleme darin von Apple bis zum Release gelöst werden.
Läuft bei mir mit dem letzten RC stabil ohne jegliche Probleme