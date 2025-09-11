Zwei Tarife mit Datendrossel
ALDI TALK HOME: Discounter bringt 5G-Internet nach Hause
In zwei Wochen erweitert ALDI TALK sein Angebot um spezielle Internet-Tarife für die eigenen vier Wände. Unter der Bezeichnung „ALDI TALK HOME“ stehen ab dem 25. September zwei Optionen zur Verfügung, die sich an Nutzer richten, die ihren Internetzugang flexibel über das Mobilfunknetz abwickeln möchten.
Das kleinere Paket „Home S“ kostet 19,99 Euro pro vier Wochen und umfasst ein Datenvolumen von 150 Gigabyte. Die größere Variante „Home L“ bietet 300 Gigabyte für 29,99 Euro pro vier Wochen. In beiden Fällen beträgt die maximale Downloadgeschwindigkeit 100 Megabit pro Sekunde, während Uploads mit bis zu 25 Megabit pro Sekunde möglich sind.
Nach Erreichen des jeweiligen Datenlimits setzt eine Drossel ein und reduziert die Geschwindigkeit auf 64 Kilobit pro Sekunde. Faktisch wird das Internet dann also bis zum kommenden Abrechnungszeitraum lahmgelegt.
Die Nutzung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland zu den gleichen Konditionen möglich. Ungenutztes Datenvolumen verfällt jeweils am Ende der Laufzeit, die mit der Aktivierung der Option beginnt. Bei ausreichendem Guthaben verlängert sich der gebuchte Tarif automatisch um weitere vier Wochen.
Router und Hardware-Optionen
Für die Nutzung zu Hause bietet ALDI TALK passende Router an. Das Modell ZTE GSTS oder der CPE 5S Router werden inklusive Daten-SIM und einem Startguthaben von zehn Euro für 99,99 Euro verkauft. Wer unterwegs online gehen möchte, kann den ZTE U10 Router für 29,99 Euro erwerben. Auch hier ist eine Daten-SIM mit Startguthaben enthalten. Verkauft werden die Geräte von Medion. Gesurft wird über das Netz der Telefónica.
Die Buchung der Tarife soll am übernächsten Donnerstag beginnen. Weitere Informationen bietet diese Aktionsseite.
Ein Witz. Und dann auch noch 28 Tage. Da ist ja jeder DSL Anschluß billiger
Du bist echt ein Blitzmerker. Sowas ist auch keine Alternative wenn DSL oder Glasfaser vorhanden ist. Aber es gibt in Deutschland leider immer noch viele Flecken ohne. Da bleibt nur 5G
Das ist auch oft zur Überbrückung gedacht.
Habe ein Freenet Tarif mit unlimited in einer FRITZ!Box.
Top Alternative zu dsl.
Kann es schön mit ins Wochenendhaus oder wie aktuell mit in den Urlaub.
Muss ich das Hotel wlan nicht nutzen, perfekt in Kombi mit dem eignen Apple TV
Ist ja echt extrem teuer – 150GB für 19,99€ ist doch ein purer Witz!
Für 4 Wochen …
Aber es wird einige geben die das trotzdem kaufen, weil sie meinen das sei günstig…
Da hast du direkt erkannt, dass es keine Konkurrenz sondern Alternative ist, wenn kein DSL Vertrag verfügbar ist. ;)
Könnte man ja an Urlaub oder Ersatz für Ausfall/Störung denken. Und manche sind schneller über 5G als über schlechtes DSL angebunden, soll es auch noch geben …
Spannender wäre zu wissen, ob die Hardware sprich Mobilfunk Router an die Telefonica bzw Eplus Sims gebunden sind…. :(
Nö, steht ja im Kleingedruckten. Verkäufer und solange der Vorrat reicht. Damit kauft man ja und es muss Sim-Lock frei sein.
Das war auch mein Gedanke. Mein mobiler Hotspot ist schon sehr viele Jahre alt, 5G (ohne über das Smartphone zu gehen) wäre unterwegs ein Traum.
Ich glaube dieses Simlock Zeug gibt es doch nicht mehr.
Bringt auf jeden Fall die 5G Router Preise etwas in Bewegung. Gleiches Modell bei tschibo 119€. Mit multisim Telekom Karte im Business L zum Beispiel bekommt man mit den Routern je nach Standort bis zu 1000mbit im Download hin.
Mist. :) hab mir eben erst einen ZTE-Router für 180€ gekauft.
Dafür bei Mega-SIM (Freenet) einen Mobilfunktarif mit unlimitierten Daten (ohne „on Demand“) – also ca. 1 TB bis die Fair Use Klausel greift – und 300 MBit 5G für 29,99€ monatlich und monatlich kündbar.
Ist zwar ein Mobilfunktarif, die AGB sagen aber nichts zum erlaubten/nicht erlaubten Endgerät. Somit… Mal schauen. :)
Die sollten mal eine ESim rausbringen …