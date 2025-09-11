ALDI TALK HOME: Discounter bringt 5G-Internet nach Hause

In zwei Wochen erweitert ALDI TALK sein Angebot um spezielle Internet-Tarife für die eigenen vier Wände. Unter der Bezeichnung „ALDI TALK HOME“ stehen ab dem 25. September zwei Optionen zur Verfügung, die sich an Nutzer richten, die ihren Internetzugang flexibel über das Mobilfunknetz abwickeln möchten.

Zwei Tarife mit Datendrossel

Das kleinere Paket „Home S“ kostet 19,99 Euro pro vier Wochen und umfasst ein Datenvolumen von 150 Gigabyte. Die größere Variante „Home L“ bietet 300 Gigabyte für 29,99 Euro pro vier Wochen. In beiden Fällen beträgt die maximale Downloadgeschwindigkeit 100 Megabit pro Sekunde, während Uploads mit bis zu 25 Megabit pro Sekunde möglich sind.

Nach Erreichen des jeweiligen Datenlimits setzt eine Drossel ein und reduziert die Geschwindigkeit auf 64 Kilobit pro Sekunde. Faktisch wird das Internet dann also bis zum kommenden Abrechnungszeitraum lahmgelegt.

Die Nutzung ist nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland zu den gleichen Konditionen möglich. Ungenutztes Datenvolumen verfällt jeweils am Ende der Laufzeit, die mit der Aktivierung der Option beginnt. Bei ausreichendem Guthaben verlängert sich der gebuchte Tarif automatisch um weitere vier Wochen.

Router und Hardware-Optionen

Für die Nutzung zu Hause bietet ALDI TALK passende Router an. Das Modell ZTE GSTS oder der CPE 5S Router werden inklusive Daten-SIM und einem Startguthaben von zehn Euro für 99,99 Euro verkauft. Wer unterwegs online gehen möchte, kann den ZTE U10 Router für 29,99 Euro erwerben. Auch hier ist eine Daten-SIM mit Startguthaben enthalten. Verkauft werden die Geräte von Medion. Gesurft wird über das Netz der Telefónica.

Die Buchung der Tarife soll am übernächsten Donnerstag beginnen. Weitere Informationen bietet diese Aktionsseite.