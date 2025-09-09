Apples neue Betriebssysteme kommen am 15. September

Apple hat die sogenannten Release-Kandidaten von macOS 26, iOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 für Entwickler veröffentlicht. Diese Vorabversionen gelten als nahezu final und werden in der Regel unverändert für alle Nutzer freigegeben, sofern auf den letzten Metern nicht noch gravierende Fehler entdeckt werden.



Download ab 15. September

Der Veröffentlichungstermin für die endgültigen Versionen ist Montag, der 15. September. Im Mittelpunkt steht ein deutlich verändertes Erscheinungsbild, das sich durch die gesamte Produktpalette zieht.

Das sogenannte „Liquid Glass“-Design sorgt für transparente Benutzeroberflächen, die Umgebungen aufgreifen und sich an den jeweiligen Inhalt anpassen. Symbole, Bedienelemente und Widgets wirken dadurch einheitlicher und erhalten einen plastischeren Charakter. Ergänzend dazu ist Apple Intelligence nun in mehr Apps eingebunden. Sie kann Inhalte auf dem Bildschirm erkennen, Suchanfragen beantworten oder Übersetzungen direkt in Nachrichten und Anrufen bereitstellen.

Funktional viele kleine Neuerungen

Die Neuerungen unterscheiden sich je nach Plattform. Auf der Apple Watch kommt mit watchOS 26 ein digitaler Trainingsbegleiter hinzu, der sportliche Aktivitäten kommentiert. Außerdem gibt es eine Notizen-App sowie Übersetzungsfunktionen am Handgelenk. tvOS 26 erweitert die Möglichkeiten des Apple TV um Karaoke mit dem iPhone als Mikrofon, verbesserte Audioausgabe über AirPlay-Lautsprecher und zusätzliche Bildschirmschoner. In visionOS 26 können Nutzer virtuelle Widgets im Raum platzieren und gemeinsame Sitzungen mit anderen Vision-Pro-Trägern starten.

Für das iPad bringt iPadOS 26 ein flexibleres Fenstersystem, mit dem sich mehrere Anwendungen nebeneinander organisieren lassen. macOS Tahoe erhält eine erweiterte Suche per Spotlight sowie mehr Anpassungsoptionen in der Dateien-App.

Für mehr Produktivität sorgen eine erweiterte Dateien-App, eine Tagebuch-App für iPad und Mac sowie intelligente Automatisierungen in Kurzbefehlen. Unterhaltung wird durch eine neue Games-App und ein überarbeitetes Design der Apple-TV-Anwendung ergänzt. visionOS-Nutzer erhalten zusätzliche Darstellungsformen wie räumliche Szenen oder ein dreidimensionales Surferlebnis im Web.