macOS Sonoma: Neue Teilen-Funktion gibt Daten preis

Der Software-Entwickler und Sicherheitsexperte Jeff Johnson kritisiert die neue Funktionsweise des „Teilen“-Features von macOS Sonoma. Dieses würde beim Einsatz neuerdings dazu führen, dass Anwender persönliche Daten preisgeben würden, dazu gehören etwa IP-Adresse, Browser-Version und Details zur genutzten Hardware.

Die datenschutztechnische Signifikanz, der von Johnson entdeckten Neuerung, bewerten wir persönlich zwar nicht als schwerwiegend, finden die Änderung des Mac-Betriebssystems selbst jedoch interessant und möchten diese gerne an euch weiterreichen.

Teilen in macOS Ventura

Um genau zu verstehen, was sich unter macOS Sonoma geändert hat, sollte man zuerst einen Blick auf macOS Ventura werfen. Wollte man einen Link über die Teilen-Funktion im Kontextmenü an die Nachrichten-App oder per E-Mail weiterleiten, reichte ein Rechtsklick auf den entsprechenden Verweis.

Das Kontextmenü bot hier nun eine Teilen-Option an. Anwender konnten dort zwischen Nachrichten, AirDrop, E-Mail und weiteren Teilen-Optionen wählen. So weit, so unspektakulär.

Teilen in macOS Sonoma

Unter macOS Sonoma hat Apple das Teilen-Menü überarbeitet und bietet die Liste der möglichen Optionen hier nun in zwei Schritten an. Nach dem ersten Rechtsklick wählt man ‚Teilen‘ im Kontextmenü aus und bekommt anschließend ein weiteres Menü präsentiert, das die unterschiedlichen Optionen direkt unter dem Link einblendet.

Um das Icon der zu teilenden Webseite und deren Titel anzuzeigen, baut Safari hier nun eine Hintergrundverbindung auf und holt die entsprechenden Informationen von der verlinkten Seite ab. Dies geschieht auch, wenn externe Links zu Webseiten geteilt werden sollen, die selbst noch gar nicht im Browser angesteuert wurden.

Wie gesagt, anders als Johnson empfinden wir das neue Verhalten nicht als Verletzung der Privatsphäre, sondern schätzen die Komfort-Funktion. In Kenntnis um die neue Verhaltensweise zu sein kann jedoch nicht schaden.