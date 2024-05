macOS Sonoma 14.5: Apple aktualisiert den Mac

Neben iOS 17.5 und iPadOS 17.5 hat Apple am Montagabend mehrere Aktualisierungen für den Mac ausgegeben. Nutzer moderner Systeme, die im Arbeitsalltag bereits auf macOS Sonoma setzen können auf macOS Sonoma 14.5 aktualisieren.

Wer ein eher konservatives Update-Verhalten an den Tag legt oder auch legen muss, der darf sich nun auf macOS Ventura 13.6.7 beziehungsweise macOS Monterey 12.7.5 hangeln.

Neuigkeiten vor allem für US-Nutzer

Der Beipackzettel für das System-Update bleibt auf deutschen Systemen allerdings verdächtig leer. Die Punkt-Aktualisierung auf macOS Sonoma 14.5 richtet sich vornehmlich an amerikanische Mac-Anwender, die nun auch auf dem Desktop von denselben Verbesserungen für Apple News+ profitieren, die auch auf dem iPhone Einzug gehalten haben.

Das von Apple zusammengestellte Nachrichten-Angebot erhält mit Quartiles ein neues Logikspiel, das sich fortan auch auf dem Mac spielen lässt und versucht damit den populären Spieleangebot der New York Times Konkurrenz zu machen.

Neben dem Wortspiel Quartiles erhält Apple News+ einen Offline-Modus, der auch ohne aktive Internetverbindung den Zugriff auf ausgewählte Inhalte ermöglicht.

Der Offline-Modus soll es amerikanischen Abonnenten von Apple News+ erleichtern, beliebte Beiträge, Hörinhalte, Rätsel und komplette Magazinausgaben herunterzuladen. Sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist, aktualisiert Apple News+ die heruntergeladenen Inhalte automatisch und optimiert den Speicherplatz.

Nicht in Deutschland verfügbar

Apple News+ ist in Deutschland nicht verfügbar sondern bislang ausschließlich in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Großbritannien und in Australien erhältlich.

In der Regel bringen macOS-Aktualisierungen auch Sicherheitsupdates mit. Um welche es sich diesmal handelt, werden wir wissen, sobald Apple die offizielle Übersicht der Sicherheitsupdates und schnellen Sicherheitsmaßnahmen aktualisiert hat.