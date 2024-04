macOS 14.5 behebt das Problem mit den AirDrop-Benachrichtigungen

Wir haben gute Nachrichten für Mac-Besitzer, die regelmäßig AirDrop verwenden und sich daran stören, dass die Mitteilungen zu AirDrop-Aktionen nicht mehr automatisch verschwinden. Mit macOS 14.5 wird dieser Fehler behoben – zumindest ist dies der aktuelle Stand beim Beta-Test der neuesten Version von macOS Sonoma.

Wir haben bereits letzten Monat über das Problem und seine nervigen Konsequenzen berichtet. Die Mitteilungen im Anschluss an erfolgte AirDrop-Übertragungen stapeln sich ebenso wie eventuelle Fehlermeldungen diesbezüglich auf der rechten Bildschirmseite und müssen alle per Mausklick und einzeln entfernt werden. Der damit verbundene Mehraufwand ist hoffentlich nicht in Apples Interesse gewesen und es verwundert, dass dieser Fehler nicht schon mit macOS 14.4.1 Ende März behoben wurde.

Mit der neuesten Beta-Version von macOS 14.5 verschwinden die AirDrop-Benachrichtigungen nun wieder von selbst, nachdem sie für ein paar Sekunden in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt wurden.

Damit verbunden wurde offenbar auch das Problem behoben, dass der Download-Ordner nach einer Dateiübertragung mithilfe von AirDrop automatisch geöffnet wurde. Unterm Strich läuft hier jetzt alles wieder so, wie wir es vor dem Update auf iOS 14.4 gewohnt waren.

Public Beta 3 jetzt verfügbar [Update]

Die kommende macOS-Version 14.5 wird voraussichtlich nicht vor Mitte Mai erscheinen. Diese Woche hat Apple die dritte Vorabversion von iOS 14.5 zunächst nur für Entwickler veröffentlicht, die Freigabe der öffentlichen Beta-Version sollte in Kürze folgen ist jetzt auch erfolgt.

Grundsätzlich macht das Update mit bisherigem Stand bereits einen ganz guten Eindruck. Allerdings gilt wie immer die Empfehlung, von einer Verwendung auf produktiv genutzten Geräten abzusehen. Wer auf den Beta-Zug von macOS aufspringen will, findet alle Infos und die benötigten Links – auch für andere Apple-Betriebssysteme – auf der Webseite zum Apple Beta Software-Programm.