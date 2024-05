Jetzt auch für Pro und Air: Günstige iPad-Reparaturen mit AppleCare+

Die günstigen Geräte-Reparaturen, die Inhaber der von Apple angebotenen Zusatzversicherung AppleCare+ schon seit geraumer Zeit für ihr iPhone beanspruchen können, werden zukünftig auch auf die neuen iPad-Modelle erweitert, die Apple ab Mittwoch offiziell in den Verkauf schieben wird.

29 Euro für Display-Schäden

AppleCare+ wird zukünftig auch die neuen Modelle des iPad Pro und iPad Air abdecken. Dies bedeutet, dass Apple für die Reparatur von Touchscreen-Schäden eine vergünstigte Pauschale von 29 Euro aufruft, wenn das betroffene iPad von AppleCare+ abgedeckt ist.

Die neue Option wird von Apple ausschließlich für die neuen iPad Pro-Modelle mit M4-Prozessor und die neuen Varianten des iPad Air mit M2-Prozessor angeboten. Beide Produktfamilien sind sowohl in einer 11-Zoll- als auch in einer 13-Zoll-Ausführung erhältlich.

Apple unterstreicht allerdings, dass die günstige Pauschale nur berechnet wird, wenn ansonsten keine weiteren Schäden am Gerät vorhanden beziehungsweise erkennbar sind: „Die Servicegebühr für die Reparatur eines gesprungenen Displays (nur vorne) ist nur für iPad Pro 13″ (M4), iPad Pro 11″ (M4), iPad Air 13″ (M2), iPad Air 11″ (M2) iPad-Modelle verfügbar und nur, wenn keine anderen Schäden vorliegen. Für andere iPad-Modelle fallen möglicherweise andere Gebühren an.“

99 Euro bei zusätzlichen Schäden

Sollten andere Schäden an den neuen Modellen des iPad Pro und iPad Air vorliegen, so fallen grundsätzlich Reparatur-Kosten in Höhe von 99 Euro an. Die ist etwa doppelt so viel wie Apple bei älteren iPad-Modellen berechnet. hier liegt die Service-Pauschale bei 49 Euro.

Die Kosten für AppleCare+ variieren je nach Modell und Größe des iPads. Für das große iPad Pro mit 13 Zoll kostet der zweijährige Versicherungsschutz 179 Euro, das große iPad Air kann bereits für 109 Euro versichert werden. Die zweijährige Zusatzversicherung AppleCare+ kostet für das kleine iPad Pro 159 Euro, für das kleine iPad Air immer noch 109 Euro.

Grundsätzlich lässt sich AppleCare+ nur zusammen mit neuen Geräten oder innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf ordern.