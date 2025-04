macOS Sequoia 15.4: Apple ersetzt veraltetes „rsync“-Werkzeug

Mit macOS Sequoia 15.4 hat Apple das bislang bereitgestellte und als festen Bestandteil des Betriebssystems enthaltene Terminal-Programm rsync durch die weniger Funktionsreiche Alternative openrsync ersetzt.

rsync ist ein Kommandozeilenwerkzeug, das vor allem für die Dateiübertragung und Dateisynchronisierung genutzt wird – etwa zwischen einem Computer und einer externen Festplatte oder zwischen zwei vernetzten Geräten. Dabei vergleicht das Programm Änderungszeitpunkte und Dateigrößen, um nur geänderte Daten zu übertragen. Mac-Anwendungen wie RsyncUI bieten einfache Oberflächenfür das Tool an.

Das bisher von Apple genutzte rsync stammt aus dem Jahr 2006 und wurde seitdem nicht durch neuere Versionen ersetzt. Zwar wurden in der Vergangenheit Sicherheitslücken geschlossen, neue Funktionen kamen jedoch nicht hinzu.

Nun hat Apple eingegriffen. Der Grund dafür liegt wohl in der Lizenz der Open-Source-Komponente: rsync wird ab Version 3 unter der sogenannten GPLv3-Lizenz veröffentlicht. Diese Lizenz stellt bestimmte Anforderungen, die Apple nicht erfüllen kann oder will. Die bisher genutzte Version 2.6.9 unterliegt noch der weniger strengen GPLv2, weshalb sie lange weiterverwendet wurde.

openrsync mit weniger Einschränkungen

Mit openrsync führt Apple nun eine Alternative ein, die unter einer freien Lizenz angeboten wird. Diese erlaubt mehr Freiheiten bei Nutzung, Anpassung und Weitergabe der Software. Apple sieht sich dadurch in der Lage, das Programm künftig einfacher zu aktualisieren.

openrsync funktioniert ähnlich wie das ursprüngliche rsync, unterstützt aber nicht alle Befehle der Originalversion. Für Administratoren oder erfahrene Nutzer bedeutet das: Manche Funktionen, die in früheren macOS-Versionen vorhanden waren, stehen nun eventuell nicht mehr zur Verfügung.

Bekannter Aufruf bleibt erhalten

In macOS 15.4 ist openrsync über denselben Pfad erreichbar wie das bisherige rsync. Wer also den Befehl rsync im Terminal eingibt, startet automatisch die neue Version. Anpassungen in bestehenden Skripten sind daher meist nicht notwendig – vorausgesetzt, die genutzten Funktionen werden auch von openrsync unterstützt.