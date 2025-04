Bauhaus Clock debütiert: Eleganter Bildschirmschoner für Mac-Nutzer

Mit der sogenannten „Bauhaus Clock“ steht Mac-Nutzern ein neuer Bildschirmschoner zur Verfügung, der sich gestalterisch am Bauhaus-Stil orientiert. Der deutsche Entwickler Atilla Taskiran verspricht eine digitale Uhranzeige, die sich durch Präzision und eine reduzierte Ästhetik auszeichnet.

Bauhaus Clock

Technisch basiert die Uhr auf einer Darstellung mit 28.800 Impulsen pro Stunde – dies entspreche dem Takt klassischer mechanischer Uhren mit 4 Hertz. Zum Vergleich: Quarzuhrwerke laufen mit einem Takt von 1 Hertz, digitale Anzeigen aktualisieren sich in der Regel 60 Mal pro Sekunde. Die Darstellung erfolge flüssig und detailgetreu.

Die Bauhaus Clock lässt sich in verschiedenen Sprachen nutzen. Neben Deutsch, Englisch und Französisch werden unter anderem auch Arabisch, Russisch und Japanisch unterstützt. Die Installation erfolgt laut Entwickler durch Apple beurkundet, der Bildschirmschoner setzt macOS 14 Sonoma zur Installation voraus. Auch ein Nachtmodus mit ausgewählten Farben wie Lavendel, Amber oder Aqua steht zur Verfügung.

Dass Zeit Geld ist, gilt auch für die Bauhaus Clock. Diese wird kostenpflichtig zum Einmalkauf angeboten und ist mit 19 US-Dollar zuzüglich Mehrwertsteuer ausgezeichnet.

Padbury und Fliqlo als Gratis-Alternativen

Wer keinen kostenpflichtigen Bildschirmschoner installieren möchte, der Zeitanzeige auf inaktiven Macs aber etwas abgewinnen kann, der findet auch kostenlose Alternativen. Zu den bekanntesten gehört Fliqlo, eine digitale Uhr im Stil alter Fallblattanzeigen. Diese zeigt die Uhrzeit in großen weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund an und lässt sich in Größe, Helligkeit und Format (12- oder 24-Stunden-Anzeige) anpassen. Die aktuelle Version ist ebenfalls mit macOS 14 kompatibel.

Eine weitere Option bietet der frühere Apple-Mitarbeiter Robert Padbury mit seinem gleichnamigen Screensaver. Die Padbury-Clock bietet eine reduzierte Anzeige mit wählbarem Tag- oder Nachtmodus sowie optionalem Trennzeichen in der Zeitdarstellung. Sie kann über die macOS-Systemeinstellungen konfiguriert werden und ist eine dezente Ergänzung zu den Standard-Bildschirmschonern von Apple.