macOS: Neue Dokumente in Tabs statt Fenstern

Kleines Display, viele Fenster? Im offiziellen deutschen Support-Kanal bricht Apple aktuell eine Lanze für den systemweiten Einsatz von Tabs.

Der Finder bringt eigene Einstellungen mit

Diese lassen sich in allen kompatiblen Apps über Systemeinstellungen > Dock > Beim Öffnen von Dokumenten Tabs bevorzugen > Immer aktivieren.

Persönlich sind wir, vom allem im Finder, noch nicht richtig mit den Tabs warm geworden. Hier öffnen wir neue Ordner nach wie vor im Fenster, nutzen aber bei Bedarf immerhin das Command+T-Tastenkürzel, um vorübergehend auf andere Dateisystem-Bereiche zuzugreifen.

Der Finder bringt in seinen Einstellungen übrigens ein gesonderte Konfigurationsoption mit: „Ordner in Tabs statt neuem Fenster öffnen“. Diese lässt sich unabhängig von den systemweiten Einstellungen an- bzw. abhaken.