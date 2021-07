macOS Monterey bringt Proxy-Icons zurück

November 2020. Gute zwei Wochen nachdem Apple damit begonnen hat das neue Mac-Betriebssystem macOS Big Sur zu verteilen, konnten wir hier einen Terminal-Befehl vorstellen, mit dem sich eine unglückliche Design-Änderung des neuen Systems zurückdrehen ließ: die kompakte neue Titelleiste.

Proxy-Icon: Unter macOS 11 erst mal ausgeblendet

Apple wollte ein Zeile einsparen

Diese führte zwar einen sehr aufgeräumten Look ein, verzichtete jedoch urplötzlich auf die kontinuierliche Anzeige der sogenannten Proxy-Icons. Eine Entscheidung, an der sich vor allem langjährige Mac-Nutzer störten. Denn nicht nur die Proxy-Icons fehlten, auch auf die Funktionalität, die diese bereitstellten, musste man in macOS Big Sur erst mal verzichten. Oder besser gesagt: warten. Denn das Mac-Betriebssystem hatte die Icons noch nicht ganz über Bord geworfen, zeigte diese aber erst nach einer satten Verzögerung an.

Bedienungshilfen schalten Icon wieder ein

Wer das Proxy-Icon also etwa dazu nutzen wollte, um eine Drag-and-Drop-Kopie des gerade geöffneten Ordners zu erstellen, musste mit dem Mauszeiger in die neue Titelleiste offener Finder-Fenster fahren, hier eine Weile ausharren und dann noch die Animation abwarten, ehe macOS Big Sur das praktische Proxy-Icon wieder einblendet. Alles nur, damit Apple in den Finder-Fenstern eine Zeile einsparen konnte. So war macOS Big Sur dazu übergegangen Fenster-Titel und Werkzeugleiste nicht mehr untereinander sondern in eine Zeile gequetscht anzuzeigen. Um hier für etwas Luft zu sorgen, wurde das Proxy-Icon kurzerhand verbannt.

Bedienungshilfen bringen Icon zurück

Doch es gibt gute Nachrichten, macOS Monterey bringt in den Systemeinstellungen eine neue Option mit, die das Proxy-Icon wieder einblendet. Versteckt im Bereich Bedienungshilfen > Anzeige > Display könnt ihr in der aktuellen Beta des neuen Betriebssystems einen Haken bei „Show Window Title Icons“ setzen und euch das Icon so wieder zurückholen – ganz ohne zusätzliche Wartezeit.