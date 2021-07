USB-C: Acht Kabel-Typen, die alle gleich aussehen

Der Entwickler Salman Aljamaz erinnert daran, dass inzwischen acht unterschiedliche USB-C-zu-USB-C-Kabel existieren, die sich mit dem bloßen Auge nicht voneinander unterscheiden lassen. Von herstellerspezifischen Kunststoff-Farben und Textilummantelungen abgesehen, können alle acht von Standard vorgesehenen Kabel-Typen so völlig identisch aussehen.

there are 8 (!) types of usb-c to usb-c cables and they all look identical. i kept confusing them so i colour coded them with nail polish.

here’s my colour scheme: https://t.co/JhE8NaSOkJ pic.twitter.com/KLAzZfAfir

— salman (@_saljam) July 18, 2021