macOS Monterey 12.1 bringt Neuerungen und wichtige Fehlerbehebungen

macOS Monterey 12.1 fügt SharePlay hinzu, eine völlig neue Methode, um mit Familienmitgliedern und Freund:innen gemeinsame Erfahrungen in FaceTime zu machen. Dieses Update enthält zudem das Apple Music Voice-Abo, das Programm für den digitalen Nachlass, neu gestaltete Rückblicke in „Fotos“ sowie weitere Funktionen und Fehlerbehebungen für deinen Mac.

Das Update auf macOS 12.1 lässt sich über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen eures Mac laden. Ein Neustart ist im Rahmen der Installation erforderlich. Die Vorgängerversion macOS Monterey 12.01. wurde von Apple bereits am 25. Oktober freigegeben.

Apples neuestes Update für den Mac soll zudem mit einer ganzen Reihe teils gravierender Fehlfunktionen aufräumen. Dazu zählen Darstellungsfehler in der Menüleiste auf „Notch-Computern“ ebenso wie der „Tap to Click“-Fehler in Verbindung mit der Trackpad-Bedienung und die Ladeprobleme im Zusammenhang mit MagSafe 3 .

Mit Blick auf die enthaltenen Neuerungen ist allem voran SharePlay für den Mac zu erwähnen. Die in FaceTime integrierte Teilen-Option steht auf dem iPhone und iPad bereits seit iOS 15.1 zur Verfügung. SharePlay sollte ursprünglich direkt in macOS Monterey integriert sein, letztendlich hat es dann noch knapp zwei Monate länger gedauert, bis Apple die Funktion auch für Mac-Nutzer bereitgestellt hat.

